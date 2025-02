Ultra-versie van bloedmooie estate is helaas uitzwaaiversie

Er komt een bloedmooie versie van één van de mooiste estates die je kan kopen. Daarna is het klaar.

Volvo wilde een paar jaar terug iets radicaals doen. Namelijk de verkoop van de Volvo V60 en V90 stoppen in het Verenigd Koninkrijk. Dit omdat de modellen qua verkopen het moesten afleggen tegen hun SUV-evenknieën: de XC60 en de XC90. Gelukkig kwam Volvo erop terug, want het VK houdt toch meer van estates dan ze doorhadden.

Volvo-estate

De realiteit is echter simpel: dat Volvo, hét estate-merk, hun estates wilde terugtrekken laat zien in welke tijd we leven. De V60 en V90 mochten het dus nog even volhouden, maar nu beginnen de dagen toch te tellen. In ieder geval voor de V90, die er al is sinds 2016, om met pensioen te gaan. Ook al ziet het er nog niet perse zo uit, de V90 loopt op zijn laatste benen. Jammer, want na al die jaren is ‘ie zeker niet lelijker geworden. Volvo geeft toe dat hun elektrificatiestrategie ook rekening houdt met estates, maar pas ‘wanneer de tijd rijp is’. Of er dus direct een nieuwe V90 komt, is nog even gissen.

Uitzwaaiversie

Daarmee is de vandaag gepresenteerde nieuwste editie van de Volvo V90 toch een soort uitzwaaiversie. Dat geeft het Zwinese merk ook toe. Het hele gamma wordt gestript en tot en met september, wanneer de V90 uit productie gaat, is enkel deze ‘Ultra Executive Edition’ beschikbaar. Wat kan je verwachten?

Ten eerste dat het altijd een Volvo V90 T8 Plug-in Hybrid is. Da’s de versie met 455 pk en 84 km volledig elektrisch rijbereik. Je wordt verwend, dat wel. Het is dan ook eigenlijk een V90 Ultra waar als Executive Edition een hele rits opties voor je aangevinkt is. Waaronder nappalederen bekleding, stoelventilatie en massagefunctie, luchtvering, Bowers & Wilkins Audio en 20 inch velgen. Allemaal bij de prijs inbegrepen. En dat loont, want een Ultra kostte voorheen dik over de 80.000 euro.

En de Executive Edition? Die houdt het op 75.995 euro. Da’s een sloot geld, maar dan heb je wel de dikste V90 die je gaat krijgen. Of je moet een R-Design willen, maar dat kan dus niet meer. Binnenkort kan de hele V90 niet meer, dus wees er snel bij. Volvo biedt de V90 Ultra Executive Edition nog aan tot en met september en vanaf modeljaar 2026 (juli 2025) zelfs met het nieuwe Volvo Car UX-besturingssysteem. Dat wordt dan een zeldzame optie, gezien deze maar drie maanden beschikbaar is.