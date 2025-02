Verzekering nekt keuze voor EV voor vele Nederlanders

Verzekering voor je EV blijkt dusdanig duur te zijn dat een meerderheid van de Nederlanders daarom een hybride of benzine kiest.

De redenen om niet voor een EV te kiezen worden steeds verder gezocht. De meeste kinderziektes zijn er nu wel zodanig uit ontwikkeld dat een EV best een prima product is. We gaan niet prediken dat alle petrolheads moeten gaan stekkeren, maar voor je saaie dagelijkse verkeer is een EV een prima product. Voor ons als doorwinterde benzinedrinkers is het nog een moeilijke afweging. De Nederlander die geen emotie ziet in een auto en gewoon van A naar B wil komen vindt een EV al een tijdje vaak een prima oplossing.

Verzekering EV

Wat zijn dan die redenen om een EV nog te laten staan? Welnu, Independer heeft er eentje. De verzekeringsvergelijker onderzocht dat zes op de tien Nederlanders een (te) hoge maandelijkse premie een reden vindt om niet voor een EV te kiezen. Wat blijkt: een EV verzekeren is gemiddeld gezien ook een stuk duurder dan het ‘normale’ equivalent. Independer had zelf even zitten rekenen, maar wij hebben ook even wat auto’s ‘geïndependerd’.

WA WA+ Casco Peugeot 208 1.2 PureTech 33,71 euro 41,47 euro 65,01 euro Peugeot e-208 39,34 euro 53,63 euro 97,14 euro Kia Niro 1.6 GDi HEV 36,57 euro 58,56 euro 92,89 euro Kia Niro EV 39,01 euro 62,93 euro 115,98 euro Volkswagen Golf 1.4 TSI 33,55 euro 42,41 euro 69,77 euro Volkswagen e-Golf 39,02 euro 55,32 euro 93,88 euro

Bovenstaand rekenvoorbeeld is op basis van iemand die 25 jaar oud is, zo’n 10.000 kilometer per jaar rijdt en vijf schadevrije jaren heeft (niet geheel toevallig omdat dat de voorgeselecteerde instellingen van mij waren). Uiteraard kun je zelf kiezen of je WA, WA+ of volledig casco verzekert, maar de uitkomsten lijken te kloppen met wat Independer meent. Bij elk rekenvoorbeeld is de EV-versie van exact dezelfde auto van hetzelfde bouwjaar duurder om te verzekeren. Als je WA kiest valt het allemaal wel mee, dat scheelt op een Niro iets meer dan drie euro per maand. Bij volledig casco schelen de bedragen vrij veel, zo ben je voor een e-Golf een slordige 23 euro meer per maand kwijt dan een reguliere TSI. Op jaarbasis scheelt dat bijna 290 euro.

Zelfs als je een op papier duurdere versie selecteert zie je verschil. Bij het zoeken van een benzine-equivalent voor een Eup uit 2018 kwamen we een Up! GTI tegen uit hetzelfde bouwjaar. Ook die is op alle drie de soorten verzekering goedkoper om te verzekeren dan een e-Up! met bedragen die ook oplopen tot bijna 300 euro per jaar verschil.

Oorzaak

Hoe kan dat, dat een EV duurder is om te verzekeren? Een expert van Independer zegt dat het aan meerdere factoren ligt. Waaronder het gewicht van de auto, hoger gewicht maakt meer impact en dus meer schade. Ook onderdelen die specifiek voor een EV zijn, willen nog wel eens duurder uitpakken. De EV-versie van de Niro is er pas sinds 2019, terwijl de 1.6 GDi-motor van Hyundai/Kia al veel langer mee gaat. Bovendien staan EV’s te boek als ‘moeilijk te repareren’, waardoor verzekeraars in andere landen vaak al moeite hebben met bijvoorbeeld het feit dat een kapotte accu vaak stervensduur is om te vervangen.

Op zijn minst opvallend dat zes van de tien ondervraagden daardoor die extra premie voor de verzekering killing vinden in hun keuze voor een EV.