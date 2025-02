Leasevolk, jullie betaalbare elektrische crossover is hier

Dikke kans dat mensen toch gaan kiezen voor de nieuwe BYD ATTO 2, gezien de prijs.

Langzaam maar zeker kom je steeds vaker BYD’s op de Nederlandse wegen kiezen. Vooral leasebakken natuurlijk. Want, je moet van de baas een elektrische auto uitkiezen en je hebt ongetwijfeld met een strak budget te maken.

Voor als die andere BYD’s nog niet toereikend waren is er nu goed nieuws. De voordeligere BYD ATTO 2 komt er aan en Louwman heeft de Nederlandse prijs bekendgemaakt. De elektrische crossover begint bij 31.690 euro. Dit kan zomaar eens een populaire keuze worden onder de leaserijders.

Dan hoop ik wel dat je thuis kunt laden, want dat prijskaartje komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De specs van de BYD ATTO 2 zijn net zo budget als de vanafprijs. De ATTO 2 is 4,31 meter lang, 1,83 meter breed en 1,68 meter hoog. Met de 45,1 kWh accu communiceert BYD een WLTP-actieradius van 312 kilometer. Ja, met koud weer en veel snelwegkilometers mag je waarschijnlijk blij zijn 200 kilometer te halen. Das niet veel.

Bij de snellader ben je ook niet als eerste weg. De nieuwe BYD ATTO 2 kan 65 kW DC snelladen, of 11 kW 3 fasen AC laden. Vooral dat snelladen is niet baanbrekend. Het duurt 37 minuten om de batterij van 10 tot 80 procent te snelladen. Stiekem duurt dat best wel lang. Thuis de batterij helemaal opladen neemt 5,5 uur in beslag.

Het is geen snelheidswonder. De BYD ATTO 2 is goed voor 130 kW vermogen en 290 Nm aan koppel. 0-100 doe je in 7,9 seconden. De topsnelheid is 160 km/u. Laat die stoplichtsprintjes maar aan een ander over.

Interieur

In het interieur van de BYD ATTO 2 is het allemaal wel prima. De duurdere Boost-uitvoering (33.690 euro) is uitgerust met stoel- en stuurverwarming. Het infotainmentdisplay heeft een diameter van 10,1 of 12,8 inch. Android Auto en Apple CarPlay zijn aanwezig en draadloos te gebruiken.

Mobiele apparaten opladen kan met USB-poorten voor- en achterin. Voor BYD is het ook een USP om te zeggen dat er fysieke knoppen in het interieur te vinden zijn. De bagageruimte bedraagt 400 liter. De bank is in zijn geheel neerklapbaar, dan heb je 1.340 liter aan ruimte.