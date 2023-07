Upload je vakantiespots en win een Autoblog strandlaken!

Ook dit jaar zijn jullie vakantiespots weer welkom op Autoblog Spots!

De zomervakantie staat voor de deur, dus Nederland staat weer op het punt om leeg te stromen. Het zou zomaar kunnen dat je naar oorden gaat waar de kans om een bijzondere auto te spotten groter is dan in eigen land. En anders kom je misschien onderweg wel iets tegen. Hoe dan ook: een leuke vakantiespot zit er altijd wel in.

Net als vorig jaar vinden we het leuk om de gaafste vakantiespots te bundelen in een artikel (of meerdere). Daarom bij deze de oproep: als je een leuke auto tegenkomt op vakantie, maak vooral een paar kiekjes om met je mede-Autoblog-lezers te delen. Of het nu een klassieke Fiat is die je in een pittoresk Italiaanse dorpje tegenkomt of een foute Lambo in Saint-Tropez: alles is welkom.

Het is natuurlijk al een hele eer om je foto’s in een Autoblog-artikel terug te zien, maar daarnaast maak je ook kans op een heuse prijs. We verloten namelijk drie Autoblog-standlakens onder de inzendingen.

Hoe kun je foto’s insturen? Dat is heel simpel: upload ze op Autoblog Spots en vermeld in de beschrijving #vakantiespot2023. Je foto’s verschijnen dan sowieso op Autoblog Spots en wie weet ook in een artikel op de frontpage. Je mag zoveel vakantiespots uploaden als je wil. Sterker nog: hoe meer, hoe beter!

Mocht je zelf met een dikke bak op vakantie zijn, dan mag je daar natuurlijk ook foto’s van delen. Als genoeg mensen dat doen willen we daar gerust nog een apart artikel mee vullen.