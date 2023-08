Ruime en praktische youngtimer voor 7K – AB Advies

Een lekker ruime en praktische youngtimer voor 7 mille. Wat kun je dan krijgen als je veel kilometers maakt?

Stel, je hebt een paar kinderen en je kan een leuke youngtimer rijden. Dat komt dan heel erg mooi uit. Want dat betekent dat je namelijk kunt zoeken naar een obscure familieauto die normaal gesproken als tweedehands auto niet interessant zou zijn. We waren dan ook tot over onze oren verrukt toen Olga ons een aanvraag stuurde.

Olga en haar man hebben samen drie kinderen, dus je kan begrijpen dat op vakanties iedereen een grote tas en nog wat zooi meeneemt. En ook in de weekenden op weg naar sportochtenden en feestjes: de auto zit afgeladen vol. Op dit moment hebben ze een Skoda Octavia en die is inmiddels wel opgereden. Daarvoor hebben ze van alles gehad, waaronder twee Fiat Multipla’s!

Ruime en praktische youngtimer

Ze zijn op zoek naar een grotere en praktischere auto. Omdat de auto op de zaak gezet kan worden, zijn de kosten ietsje minder van belang. Dit betekent dat een een grotere diesel in aanmerking zou komen. Met een beetje benzineauto van deze leeftijd ben je veel meer kwijt aan benzinekosten alleen.

Kortom, wat kun je allemaal vinden? We gingen op zoek! Er moet wel een beetje power in zitten om een paardentrailer met Fjord pony te trekken. We weten niet of het een kleine Fjord (Fjiesta?) of grote Fjord (Fjocus?) is, maar het apparaat moet dus flink wat kunnen trekken.

De wensen eisen voor een ruime en praktische youngtimer kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Skoda Octavia sedan uit 2005, Honda Jazz, Fiat Multipla Koop / lease: Koop Budget: 7000 Jaarkilometrage: 40.000 Brandstofvoorkeur: Benzine of diesel, geen idee, is Diesel nog verstandig? Reden aanschaf andere auto: De Octavia is opgereden. Gezinssamenstelling: Met zijn vijven, 3 kinderen (tieners) Voorkeursmerken / modellen: Vooral praktisch gezien de wensen, Volvo, Hyundai Tucson, Honda FRV, Ford (S-max?)Opel (Insignia?) Citroen, Porsche Cayenne. Kan alle kanten op. No-go merken / modellen: Geen jeep.

Qua kosten:

Verbruik via Spritmonitor

Verzekering: gemiddelde van diverse aanbieders (hoogste en duurste weggestreept), gerekend met 5 schadevrije jaren

Brandstofprijs via United Consumers

MRB via belastingdienst.

Mercedes-Benz R280 CDI (W251)

€ 6.950

2007

235.000 km

Wat is het?

De ultieme ruimte auto als je van lange trips maken houdt. De Mercedes-Benz R-Klasse geeft een welhaast unieke rijervaring. De basis is de ML, maar dan is deze lager en ruimer. Dit terwijl de prestaties en het verbruik er niet onder lijden. Integendeel! De Mercedes R-Klasse is in veel opzichten de ultieme MPV. Zeer luxe, grenzeloos comfortabel en uiterst ruim. Let op: er zijn veel uitvoeringen, dus check even goed wat je wil. Een drieliter diesel is de beste keuze. De benzine V6 is namelijk te zwak en de V8 is te dorstig. Er is een lange versie en een korte versie en je kunt kiezen uit achterwielaandrijving of 4Matic. Tenslotte is er nog keuze uit een R280 CDI of R320 CDI.

Hoe rijdt het?

Gek genoeg, als een ML, maar dan ietsje beter. Het leuke van zo’n grote Benz is dat werkelijk alles is afgesteld op maximaal comfortabel cruisen. Daarom moet je ook een diesel hebben, want die hebben voldoende koppel om de 7G-Tronic bak over te laten schakelen. Dynamisch is het absoluut niet, snel eigenlijk ook niet echt. De auto nodigt niet uit om een lekker blokje om te gaan, maar je hebt ook nergens het moment niet de controle te hebben. Het is geen Amerikaan uit de jaren ’70, ondanks dat deze auto in Amerika gebouwd is.

Kosten R280 CDI

Verbruik: 1 op 10,29

Brandstof: € 629

Gewicht: 2.095 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 215

Verzekering: € 95 p.m.

Kosten per maand: € 939

Onderhoudsprognose

Hahahaha! Heel erg oud! Succes ermee! Daarom raden we aan om voor de meest zorgvuldig onderhouden R280 CDI te gaan. Met name omdat deze enkel en alleen achterwielaandrijving heeft (althans, vanaf 2007 was dat het geval). Scheelt weer kosten om een tussenbak te fixen. Elektronica is ook een belangrijk ding om in de gaten te houden. En verder moet je gewoon rekening houden met een hoop onderhoudskosten, want het is een oude auto die nieuw heel erg duur was.

Afschrijvingsprognose

Ja, hiermee ga je geen klappertje maken op Collecting Cars of 20 jaar. Zeker niet als je er nog veel mee gaat rijden. Houd er rekening mee dat je ‘m naar de sloop gaat brengen, alhoewel wij ons kunnen voorstellen dat zo’n auto als dit in Albanië nog een tweede leven kan krijgen als VIP-taxi.

Renault Espace 2.0 dCi Privilège Aut. (J81)

€ 6.500

2008

220.000 km

Wat is het?

De verstandige keuze! Jazeker, een Renault Espace uit 2008. We zeggen er heel bewust 2008 bij. Het zit namelijk zo, de eerste series Espaces van deze generatie was zijn tijd vooruit, iets dat je terug zag in de betrouwbaarheid. Dat werd gaandeweg beter naarmate de tijd vorderde. Laat die 3.0 diesel links liggen, die is onbetrouwbaarder dan de Lexus IS220d. Gewoon een simpele 2.0 dCi is de beste keuze. Hiermee wil je toch niet racen en het verbruik blijft binnen de perken.

Hoe rijdt het?

Ja, dit is wat Renault dus heel erg goed deed. Al die crossovertjes rijden min of meer het zelfde. Als een kleine auto die opgehoogd is. De Espace is namelijk een soort ruimtelijk vliegend tapijt. Rijdynamiek is ‘m vreemd. Je hebt echter niet het gevoel in een typisch busje te zitten, dit is de Rolls onder de MPV’s. Nog altijd oogt het interieur heel futuristisch. Qua prestaties: daar moet je niets van verwachten, alhoewel de Espace dik 300 kg lichter is dan bovenstaande R-Klasse terwijl de ruimte echt immens is.

Kosten Grand Espace

Verbruik: 1 op 13,4

Brandstof: € 491

Gewicht: 1.805 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 189

Verzekering: € 90 p.m.

Kosten per maand: € 770

Onderhoudsprognose

In dit overzicht valt het heel erg mee. Ja, er gaat weleens iets stuk aan een Renault, maar in veel gevallen is het vrij eenvoudig en voordelig te fiksen. Het voordeel is dat deze auto de modernere 2.0 dCi heeft en van na de eerste facelift is. Kijk uit met vroege exemplaren met weinig kilometers. Die hebben wellicht onvrijwillig weinig kilometers gelopen en vaak binnen gestaan (in een pand met een gigantisch Renault-logo erop).

Afschrijvingsprognose

Dit ga je afschrijven tot nul. Geen SUV-crossover, diesel en Frans. Na 2-3 jaar rijden is dit misschien 500 in de handel waard, waarschijnlijk minder. De oud-ijzerprijs zeg maar.

Chrysler 300C Touring CRD (LE)

€ 6.950

2005

160.000 km

Wat is het?

Een stuk Oostenrijkse perfectie. De 300C is van zichzelf al een tof ding, maar als Touring al helemaal. Het is één van de gaafste stationwagons aller tijden. De auto deelt wat techniek met met Mercedes. De motor, transmissie, bodemsectie en carterpanontluchtingsfilterdopje: het is allemaal Mercedes. Het grootste nadeel is het typische Chrysler-interieur. Voor zijn tijd (en voor een Chrysler) was het best aardig, maar anno 2023 is het intriest.

Hoe rijdt het?

Als een S-Klasse (formaat) auto met de verfijning van een A-Klasse. Dat is niet onaardig bedoeld, maar je merkt dat deze auto niet zo goed rijdt als de W211-generatie van de E-Klasse. De auto voelt nog groter en zwaarder dan dat deze daadwerkelijk is. Dat geeft ‘m wel een bepaalde charme. Het is overigens vele malen beter dat de Amerikaanse sloepen uit de jaren ’80 en zeker op de snelweg is het een fijne metgezel. Dit is een auto die enorm opknapt van een setje verse A-merk banden.

Kosten 300C Touring

Verbruik: 1 op 10,75

Brandstof: € 602 p.m.

Gewicht: 1.845 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 189

Verzekering: € 100 p.m.

Kosten per maand: € 891

Onderhoudsprognose

In dit overzicht lijkt het mee te vallen. De motor is dezelfde V6 als in de Mercedes R-Klasse. Houd er rekening mee dat sommige onderdelen wat lastiger zijn om te vinden die specifiek voor de 300C zijn. Chrysler-dealers bestaan namelijk niet meer in Nederland. Het zijn natuurlijk grote auto’s van meer dan 17 jaar oud. Dus zelfs bij een ‘net exemplaar’ heb je zo voor een paar mille aan achterstallig onderhoud.

Afschrijvingsprognose

Ook hierbij ga je tot nul afschrijven. Veel kilometers, zware auto, diesel, Amerikaans. Niet echt het recept voor een klassieker in de toekomst (dan moet je de 300C SRT-8 hebben).

YOLO: Range Rover Sport TDV8 HSE (L320)

€ 6.250

2008

240.000 km

Wat is het?

Een rijdende kluis. En dan niet zozeer omdat de deuren zo mooi sluiten of er iets van waarde in zit. Nee, het is voornamelijk vanwege het vrij hoge BMI. Ondanks dat de Range Rover Sport niet eens zo gek ruim is, weegt dit apparaat wel wat: veel te veel. Maar OK, we hebben net besloten dat prestaties niet belangrijk zijn, lekker cruisen wel. Daarin is de Range Rover Sport de fijnste. Als alles werkt, is dit een geweldige auto voor de lange afstanden. Je zit heerlijk hoog, maar ook rechtop en toch geborgen. Een bijzonder gevoel waardoor je je superieur gaat voelen over het plebs dat een meter lager op het asfalt zit. Proleten!

Hoe rijdt het?

Ja, waar die naam ‘Sport’ vandaan komt, geen idee. Er is namelijk niets sportiefs aan. Ondanks dat Land Rover de auto Range Rover noemde, is het in technisch opzicht een Discovery. Deze auto is iets minder luxueus, maar wel aanzienlijk ruimer en praktischer. Oh, en een prettiger karakter. Qua rijden is het bijna identiek. De besturing is afstandelijk, de motor heeft serieus weinig power voor het gewicht en het rijdt echt als een boot. Serieus, als je wil parkeren, stuur je je kinderen alvast naar de motorkap met stootwielen en landvasten.

Kosten

Verbruik: 1 op 8,24

Brandstof: € 785

Gewicht: 2.645 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 306

Verzekering: € 155 p.m.

Kosten per maand: € 1.246

Onderhoudsprognose

Als je een net exemplaar hebt gevonden is het een kwestie van netjes houden zolang je dat financieel trekt. Gaat je sowieso 5 mille per jaar kosten. Maar hey, aftrekbaar he! Heb je een kat in de zak gekocht, dan kan het maar zo zijn dat de eerste beurt om alles ‘op punt’ te zetten óók 7 mille kost. Tip: zoek EERST een goede Land Rover-specialist in de buurt, trakteer hem op een taart en doe bij hem de aankoopkeuring. Een Range Rover Sport onderhouden is net zoiets als lunchen met een tijger. Het kan goed gaan, maar een catastrofe is nooit ver weg.

Afschrijvingsprognose

Geen idee wie er klaar staat om Range Rovers met 5 ton op de klok over te nemen, maar ook hier zal vast wel een markt voor zijn. Het grootste nadeel is dat het geen ‘echte’ Range Rover is. Die heb je namelijk ook en die zijn niet heel erg veel duurder. De echte Range Rover heeft meer grandeur, een tweeledig te openen achterklep en dezelfde motor. Maar ook hiervoor geldt: dit schrijf je af naar nul en alles wat je krijgt is mooi meegenomen.

Conclusie zoektocht ruime en praktische youngtimer

Ze staan niet in het lijstje, maar een Volvo V70 of Mercedes-Benz E220 CDI Combi zijn natuurlijk de meest verstandige keuzes als je enorm veel ruimte wil voor dit geld. Persoonlijk raden we ten zeerste aan om het budget iets te verhogen (of om de eisen te verlagen). Voor 7 mille koop je in veel gevallen echt de ellende van een ander.

Nu is dat niet erg, maar als je het budget naar 10 mille weet op te hogen, dan komen er al veel nettere auto’s met iets christelijkere kilometerstanden voorbij. Ook dan heb je net zoveel garantie dat het goed gaat, maar het viel ons op hoe groot het verschil was in staat en kilometerstand. Dat gezegd hebbende, deze aanvraag schreeuwt om een R-Klasse, alhoewel de Chrysler een erg leuk alternatief is.