Autoblog Foto van de Maand XL: win een cadeaubon van €500!

Reminder: als je deze maand uploadt op Autoblog Spots maak je kans op een cadeaubon ter waarde van €500!

We hadden het vorige maand al aangekondigd: in december is er een feestelijke editie van de Foto van de Maand. Dat is dus deze maand! In plaats van de gebruikelijke KameraExpress-cadeaubon van €100, krijgt de winnaar nu een KameraExpress-cadeaubon ter waarde van €500.

Er zijn deze maand al de nodige Foto van de Maand-waardige foto’s verschenen op Autoblog Spots, maar we willen iedereen eens kans geven. Ook degenen die het gemist hadden. Daarom bij deze nog even een reminder. Het is volgende week zaterdag oudejaarsavond, dus je hebt nog een kleine twee weken de kans om je foto’s te uploaden.

Normaliter maken we een top drie bij de Foto van de Maand, maar met zoveel mooie inzendingen is het zonde om maar drie foto’s uit te lichten. Daarom maken we deze maand geen top drie, maar een top tien. Dat betekent: extra kans om uitgelicht te worden!

Heb je dus onlangs mooie foto’s geschoten van een auto, of ga je dat nog doen: deel ze vooral op Autoblog Spots!

Headerfoto: @mitchellbekker