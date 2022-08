Autoblog Spot van de Week: Jensen GT

Ontzettend zeldzaam en helemaal bijzonder om op Nederlands kenteken tegen te komen. De Jensen GT!

Sportwagens in het sausje van een shooting brake. De afgelopen jaren zagen we ze geregeld voorbij komen zoals de Ferrari FF, later de GTC4Lusso en natuurlijk de Mercedes-Benz CLS 63 AMG Shooting Brake. Al is bij laatst genoemde genoeg discussie mogelijk of dit wel de naam shooting brake mag dragen.

Tientallen jaren geleden was Jensen er al heel vroeg bij met de GT. Het avontuur begon in 1975, maar was helaas een jaar later alweer voorbij toen het automerk failliet ging. Door de ontzettend korte productieperiode zijn er slechts 511 gemaakt van dit model. Eentje tegenkomen is dus best bijzonder. Helemaal op Nederlands kenteken.

Autoblog-lezer @joosstra liep er eentje tegen het lijf. De lezer maakte een aantal puike platen van de auto en deelde deze op Autoblog Spots. Gefeliciteerd, want dit is de Autoblog Spot van de Week.

Dit exemplaar op Nederlands kenteken komt uit juni 1976. Vermoedelijk gaat het hier om één van de laatst geproduceerde exemplaren, zoals @joosstra al in de omschrijving van zijn spot liet weten.

Gefeliciteerd met je Autoblog Spot van de Week @joosstra! Een leuk aandenken in vorm van een Autoblog pet komt jouw kant op.

Meer foto’s van de Jensen GT bekijk je op Autoblog Spots.