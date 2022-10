Autoblog Spot van de Week: Ford GT

Hij wordt een beetje overschaduwd door de nieuwe, maar deze ‘oude’ Ford GT is eigenlijk veel bruter.

De aandacht gaat de laatste jaren vooral uit naar de nieuwe Ford GT, terwijl de Ford GT40 nog altijd een klassiekerstatus geniet. De Ford GT uit 2004 dreigt daarom een beetje tussen wal en schip te vallen, maar ook deze auto mag zeker niet vergeten worden.

Vandaag kunnen we deze generatie weer even in het zonnetje zetten, want @spotcrewda wist er een in Düsseldorf te spotten. Zelfs voor spotterswalhalla Düsseldorf is dit een bijzondere spot, want deze auto zie je nog maar zeer zelden in het wild.

Waar de huidige Ford GT een heel futuristisch design heeft, is de eerste generatie Ford GT veel klassieker vormgegeven. Sterker nog: je zou ‘m in het voorbijrijden zomaar aan kunnen zien voor een GT40. Dat was ook precies de bedoeling.

Ook motorisch gezien bleef deze generatie het meest trouw aan het origineel. Geen EcoBoost V6, maar gewoon een 5,4 liter V8. Mét supercharger, wat het vermogen op 550 pk bracht. Dat is weliswaar zo’n 100 pk minder dan de V6, maar je hebt wél een schandalig bruut geluid.

Op de foto’s valt trouwens op dat de achterbumper niet helemaal goed gemonteerd lijkt te zijn. Iedereen met OCD zal zich daar waarschijnlijk gek aan ergeren, maar dit hoort gewoon zo. Het blijft toch een Amerikaan.

Van de Ford GT zijn er uiteindelijk iets meer dan 4.000 gebouwd. Echt een extreem laag productieaantal is dit niet, maar de auto is hiermee zeldzaam genoeg om gestaag in waarde te stijgen. Prijzen gaan inmiddels richting (of over) de vier ton. Wat alsnog een koopje is in vergelijking met een nieuwe.

Het is in ieder geval bijzonder om er een te spotten in het wild, dus Dylan (@spotcrewda) pakt hiermee de Spot van de Week. Hij krijgt een mooi Autoblog-hoofddeksel thuisgestuurd in de vorm van een pet of een muts.

Volgende week zondag is er wederom een nieuwe Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!