Urus van SCL Performance is lichter dan het origineel

Het is goed om te horen dat tuners als SCL Performance de Urus lichter maken.

De supercar wordt een beetje met uitsterven bedreigd. Althans, de supercar zoals wij ‘m graag herinneren. Aan de ene kant zien we een hoop elektrische hypercars eraan komen.

Terror Jaap

De elektrische hypercars c.q. supercars zijn sneller in een rechte lijn met een bizarre acceleratie, maar wegen 500 kilogram te veel. Een supercar van 2.000 kg (of meer) klinkt raar. Kijk, Terror Jaap mocht meedoen wel aan schoonspringen, maar niet de 1.500 meter vrije slag. Het is een andere categorie. Hetzelfde geldt voor de Super SUV. Ook deze komt qua prestaties heel erg in de buurt, maar het is wederom een veel te zwaar monster. Daarbij is de Lamborghini ook nog eens heel erg groot. En zo uniek ben je niet meer met een Urus, want iedere YouTube-grootheid heeft er al eentje.

SCL Performance Urus

Gelukkig zijn er voldoende tuners die zich met de Urus bezig houden, zodat jij je kunt onderscheiden en net als de rest heerlijk uniek kan zijn. We zagen al behoorlijk wat projecten voorbij komen. Dit is de SCL Performance Urus. In plaats van zich te concentreren op maximale pk’s, richtte SCL Performance zich op een zo optimaal mogelijke aerodynamica.

42 onderdelen

Helaas hebben ze gekozen voor om een zwarte Urus (origineel, zeg!) onder handen te nemen, dus kun je de wijzigingen niet zo goed zien. We zullen ze daarom even voor je benoemen, want de kit bestaat uit 42 (!) onderdelen. Er is een nieuwe motorkap met luchtinlaten én een power dome. Verder krijg je een nieuwe voorbumper met extra splitters aan de onderzijde.

Diffuser

Aan de achterzijde zien we een nieuwe bumper met uiteraard een verplichte diffuser. Daarnaast zijn er twee spoilers gemonteers, eentje boven de achterlichten én een dakspoiler. Ook heeft de SCL Performance Urus nieuwe sportuitlaten. Althans de einddemper is anders.

Enorme velgen

Oh ja, voordat we het vergeten, er zijn enorme velgen gemonteerd, alhoewel dat af fabriek ook kan. Voor de afwisseling zijn de wielen voorzien van groene details. het zal ongetwijfeld heel erg hip zijn, maar het lijkt net alsof het wiel vol staat met balans-loodjes, alsof het wiel niet uit te balanceren was.

Glasvezel of koolstofvezel

De kit is leverbaar in glasvezel en koolstofvezel. Kies je voor glasvezel, dan is het gewicht van de SCL Performance Urus gelijk aan een standaardmodel. Let wel, je hebt meer onderdelen aan boord dus zonder nadelen. Kies je voor koolstofvezel, dan kun je enkele kilogrammen besparen. Net als de Donkervoort D8 GTO JD70. Het enige nadeel is dat je bij de Donkervoort begint bij 700 kilogram en de Urus en kentekengewicht heeft van 2.200 kilogram.

Motorisch

Motorisch heeft SCL Performance niets aan de Urus gedaan. Op zich zit het qua power ook wel goed. Dus een 4.0 V8 met 650 pk bij 6.000 toeren en 850 Nm vanaf 2.250 toeren. De prestaties zijn bijna van supercar-niveau: 0-100 km /u in 3,6 seconden en een topsnelheid van 305 km/u.