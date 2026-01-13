Het digitale tijdperk maakt meer kapot dan je lief is, zo ook de iconische logo’s van eeuwenoude automerken. Tenminste, soort van.

Als autoliefhebber ken je de welbekende logo’s van merken wel. Op een Peugeot-achtige situatie na, zijn er maar weinig merken die een echte radicale verandering toepassen in hun logo. Dat is ook lang niet altijd slim, want je maakt kapot wat je jarenlang hebt opgebouwd. En dat is slecht voor je herkenbaarheid.

Versimpeld logo

Toch zijn er legio automerken, eigenlijk vrijwel elke durven we te zeggen, die in de afgelopen paar jaar hun logo hebben veranderd. En dan gaat het eigenlijk niet om het radicaal veranderen van het logo, maar het versimpelen. Het was heel lang ‘in’ om een verchroomde versie van je logo te hebben, passend bij het chromen logo op de auto zelf. Maar chroom of verzilvering is niet meer heet én het mag niet meer, dus wordt er veelal gekozen voor een platte, tweedimensionale versie van dit logo. MINI zoals onderstaand is een voorbeeld, ook merken als Citroën, Volkswagen, Opel, Renault en vele anderen pasten dit trucje toe. Inmiddels blijkt die 2D-vorm ook ideaal voor verlichting. Licht is het nieuwe chroom.

Nieuw logo Honda

Daarover gesproken: Honda communiceert officieel dat ze een nieuw logo gaan gebruiken. De badge voorop de auto, niet de kleine hatchback van rond de millenniumwisseling, voor de duidelijkheid. Zonder gekkigheid: nu we de basis hebben besproken: dat versimpelen en 2D-maken is precies wat er is gebeurd. Toekomstige Honda’s krijgen dit logo voorop:

Wat hier opvalt is dat de kenmerkende H van Honda normaliter omringd is door een gelijkvormig ‘schild’, maar die is weggehaald. Het is nu enkel de H in het nieuwe logo van Honda. En het hoeft geen gigantische verrassing te zijn als je de concepts van Honda hebt gevolgd, want het prototype voor hun elektrische SUV heeft het logo al. De productieversie krijgt ‘m dus ook.

Toch fan van het ‘oude’ logo? Da’s mooi, want die blijft wel. Honda gaat het nieuwe logo enkel gebruiken voor de ’toonaangevende nieuwe EV’s en hybrides’. Maar de wat meer klassieke modellen houden het oude logo. Specifieker dan dat wordt het even niet. Wel dat de nieuwe H ook gebruikt gaat worden in officiële documenten, communicatie, websites en dergelijken. Wen er dus maar wel aan.