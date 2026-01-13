Autoblog.nl

Lees Interacties

Reacties

  1. mashell zegt

    Hahaha. Die nieuwe concept car was zo lelijk dat iedereen meteen de andere kant op keek en niemand door had dat er een ander logo op zat. En dan kiest Honda er voor om een persbericht over het logo uit te sturen… Niet de juiste reactie…

Geef een reactie

Autoblog

Merken