Chinezen zijn weer aan het kopiëren alsof het 2004 is

Bedenk even bij het zien van deze afbeeldingen dat we een SAIC, en niet een nieuwe versie van de Porsche Taycan bespreken.

Als je even een reminder wil hoe snel het allemaal is gegaan in China: pas in de jaren ’90 werd grootschalig autobezit gemeengoed. In de jaren ’00 kon je een auto kopen, maar als je iets kwalitatiefs wilde moest je toch iets Europees hebben. Gelukkig werden er allerlei allianties gesloten om dat te kunnen doen. Vanaf 2010 begon het ergens op te lijken. En nu? Nu moeten we uitkijken dat de Chinezen ons niet op elk vlak verslaan. Want veel van de auto’s die ook hier naartoe komen zijn gewoon interessante aanbiedingen qua techniek voor je geld.

Wisselwerking China en Europa

Andersom blijft Europa niet onbelangrijk voor China. Het lijkt erop dat China nog steeds erop uit is om auto’s ‘Europees’ te laten aanvoelen. Europese designers binnen hengelen bijvoorbeeld, en vervolgens auto’s dichtbij ons laten aanvoelen. Wat grappig is, want Europese designs worden vaak steeds extremer om de standaarden van China bij te benen. Maar om even dat tijdsbeeld uit de eerste alinea terug te brengen: het is gelukkig niet zo erg meer dat er gewoon schaamteloos gekopieerd wordt. Toch?

Kopiëren

Nou, ook dat valt dus tegen. Kijk, het bedrijf Dreame als nieuwkomer qua auto’s maakt het heel bont, maar andere merken weten wel beter inmiddels. Behalve SAIC. Die kan je kennen als het moederbedrijf van MG, maar ook één van de bedrijven waar Volkswagen een joint venture mee heeft. SAIC is inmiddels bezig om bepaalde modelseries onder nieuwe ‘merken’ te stoppen. Zo kun je in het Verenigd Koninkrijk inmiddels een ‘MG iM’ kopen, die dus wél MG heet maar een nieuw logo heeft. Hetzelfde geldt voor HIMA, wat overigens staat voor Harmony Intelligent Mobility Alliance. En qua alliantie zit Huawei hier achter, die net als concurrent Xiaomi als techbedrijf nu ook auto’s bouwt. Dat even ter context.

SAIC HIMA Z7: echt geen Porsche Taycan

Want naast een middelgrote SUV komt HIMA binnenkort met een grote sedan/vierdeurs coupé. Een rivaal voor bijvoorbeeld de Xiaomi SU7 als je het plaatselijk wil houden, maar qua Europeanen en designelementen, eh, ‘lenen’: ook de Porsche Taycan. En als mensen kennelijk zo graag een Taycan willen, kan je het ook zo doen.

De SAIC HIMA Z7 (pakkende naam) lijkt namelijk wel héél erg op de Porsche. Maar niet als in ‘geïnspireerd op’, nee, gewoon hetzelfde. We krijgen de Z7 enkel nog te zien als teaser, maar vergelijk eens het silhouet, de algehele vormgeving van de voorkant en vooral hoe de achterlichten met een subtiele curve over de achtersteven lopen. Als wij van de afdeling designcopyright waren in Zuffenhausen hadden wij de telefoon al lang opgepakt.

Eén verschil tussen de SAIC HIMA Z7 en de Porsche Taycan is dat die eerste een LiDAR-sensor bovenop krijgt. Iets wat we veel zien bij Chinese merken, dit om de autonome functies bij te staan. Een scanner op een Taycan, meer kunnen we op basis hiervan nog even niet maken van de HIMA Z7. Ze zijn het kopieergedrag dus nog niet helemaal verleerd.