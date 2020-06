Mustang Mach 1 heeft een blubberdikke V8

De nieuwe Mustang Mach 1 verenigd alle goodies in een aantrekkelijk paketje.

Voor velen is de Ford Mustang Mach E blasfemie: een elektrische SUV met de naam Mustang. Op zich is het heel erg logisch: de naam Mustang is herkenbaar en ijzersterk. Daarbij is de elektrische SUV voor nu en de nabije toekomst een belangrijk autotype.

Geen Mustang Mach E

Maar Mustang Mach E lijkt een beetje op Mustang Mach 1 (als je het in het Nederlands uitspreekt, althans). Nu maakte dat tot vandaag niet uit, want van de huidige Mustang was er namelijk geen Mach 1. Tot vandaag inderdaad, want aanschouw hier de Mustang Mach 1!

Wél een Mustang

Net als de eerste editie uit de late jaren ’60 heeft de moderne iteratie een opvallende stickerset mee gekregen. Zwarte vlakken met rode lijntjes. De stickers ongetwijfeld voor meer vermogen en topsnelheid.

Mocht je afvragen hoe je de Mustang Mach 1 precies moet plaatsen, dan begrijpen wij dat. In dit geval is het een combinatie van een Mustang, relatief lage prijs en wat Shelby goodies. De 5.0 Coyote V8 is in dit geval goed voor maar liefst 480 pk.

Twee transmissies

De bak kan gekoppeld worden aan twee transmissies, net zoals bij de gewone Mustang. De meest efficiënte en snelle optie is de tientraps automaat. Een andere mogelijkheid is een handgeschakelde zesbak van de firma Tremec. Kies je voor de laatste, dan krijg je een rev-matching systeem waardoor je een rijdende god lijkt te zijn. De overbrengingen van de bak zijn gelijk aan die van de Shelby GT350, dus iets meer op acceleratie dan maximale zuinigheid afgestemd.

Shelby kenmerken

Er zijn nog meer Shelby kenmerken. Met name qua koeling voor de remmen, assen en diff. Aan de achterzijde zijn er meer Shelby kenmerken op de ponycar te zien, zoals de achterbumper. Ook die grote uitlaten zijn van Shelby afkomstig. De voorbumper, grille en splitter komen tevens van Shelby. Pièce de résistance moet het onderstel zijn. Helaas houdt Ford de lippen stijf op elkaar over de modificaties die zijn gedaan aan de ophanging.

Gurney flap

Standaard is de Mustang 1 voorzien van de vijfspaaks velgen die je ook krijgt op de Mustang Bullit. Optioneel kun je ‘Performance Edition’-velgen krijgen. Verder kun je de GT500-spoiler met Gurney-flap bestellen op je Mustang Mach 1. De laatste visuele Mustang Mach 1 kenmerken zijn de oranje Brembo remklauwen en de verplichte Mustang Mach 1-badges. Voor de duidelijkheid: het blauwe exemplaar is standaard, bij de witte Mustang op de foto’s zijn alle opties aangevinkt.

Interieur

In het interieur wordt je er ook aan herinnert dat je in een bijzondere Mustang Mach 1 zit. Zo zijn er unieke instaplijsten, badges en een aparte pookknop. Verder lijkt de Mach 1 er veel op de gewone Mustang: een tikkeltje goedkoop (dat is de auto ook), maar wel lekker retro.

Prijzen

Over prijzen en productieaantallen is nog niet zo veel bekend. Reken erop dat ‘ie ietsje duurder is dan de Mustang Bullitt, gezien de gelijkenissen tussen die twee. De auto wordt leverbaar in 50 landen. De eerste exemplaren worden begin 2021 afgeleverd.