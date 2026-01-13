Vreemde versie van de Tesla Model Y keert terug, maar waarom?

De grootste Tesla voor al je gezinsleden is natuurlijk de… Model Y?

De Tesla Model Y begint een beetje de duizendpoot van Tesla te worden. Logisch, want het ding scoort. Naast het normale aanbod dat we al jaren kennen inmiddels is er nu de Standard, voor mensen die én de ruimte én snelheid willen is er de Performance en het lijkt er sterk op dat de voor China verlengde Model Y ook naar Europa komt. Uiteraard omdat extra ruimte in een Model Y vrij snel de upgrade naar een Model X betekent, maar die blijft vrij prijzig. Dan is een goedkopere doch praktische Model Y een goed idee.

Tesla Model Y zevenzitter

Daarover gesproken: in de VS maakt een variant van de Tesla Model Y een comeback na de facelift. Het betreft dan uiteraard de zevenzits variant, waar er in de Model Y ruimte is voor een derde zitrij. Geen raketwetenschap om die weer in de gefacelifte Model Y te plaatsen, uiteraard. In de VS is dit een optie van 2.500 dollar, doch enkel beschikbaar voor de Premium AWD, de versie die 48.990 dollar kost (en hier 53.990 euro).

Voor ons?

Zoals gezegd dus een makkelijke manier om de Tesla Model Y ook geschikt te maken voor grote gezinnen, naast dat het goedkoper is dan direct naar een Model X upgraden. Of dat ook betekent of wij hem krijgen: “daar hebben we momenteel geen informatie over”, aldus Tesla Benelux aan Autoblog. Het is dus nog even afwachten of jij als vruchtbare vader weer voor een Y kan kiezen.

“Praktisch”

Een vraag die überhaupt bestaat bij de Tesla Model Y als zevenzitter. Zoals je op de foto’s kan zien is het geen ruimtewonder. Tussen de zitting van de derde rij en de leuning van de tweede rij, past eigenlijk geen been. Niet van een volwassene in ieder geval. En zelfs al zou je benen als spaghettislierten hebben, dan moet je hoofd gemaakt zijn van schuimrubber om die tussen je romp en de aflopende daklijn te krijgen. Kortom: die derde zitrij is alleen praktisch als je jonge kinderen hebt en dan bedoelen we écht jong.

Die kritiek delen X’eraars, zo meldt InsideEV’s die de toevoeging van de Tesla Model Y zevenzitter spotten in de configurator. Meerdere Tesla-fans vinden de korte Model Y met derde zitrij vrij nutteloos zonder de verlengde wielbasis. “Geef ons dan die”. En daar hebben ze wel een punt, want in de Model Y L voor China is er ruimte voor twee luxueuze zetels in de tweede zitrij met voldoende beenruimte voor de derde. Maar goed, het past wel in de strategie om van de Model Y een manusje-van-alles te maken, door gewoon de keuze wel te bieden.