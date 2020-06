Donkervoort D8 GTO JD70 is eerste 2G supercar!

Met de Donkervoort D8 GTO JD70 kun je het gerenommeerde supercars heel erg lastig maken…

In de Supercar week 2020 lanceert Donkervoort de D8 GTO JD70. Dat kan gewoon geen toeval zijn. Of de auto voldoet aan de voorwaarden om gerangschikt te kunnen worden als een ware supercar, gaat @jaapiyo jullie binnenkort vertellen.

Sensaties

Wel kunnen we ervan uitgaan dat de Donkervoort D8 GTO-JD70 de sensaties biedt van een supercar. Ook als het gaat rijeigenschappen en prestaties, zal deze nieuwe Donkervoort niet onderdoen voor de gevestigde supercar-orde.

70 jaar

Maar wat is een Donkervoort D8 GTO JD70? Het antwoord is simpel: het is een jubileumspecial, collega @RubenPriest wist er al het een en ander over te vertellen. Joop Donkervoort is 70 jaar oud geworden (van harte!) en dat moet gevierd worden! De auto is gebaseerd op de ‘reguliere’ D8 GTO. Het is de eerste zogenaamde ‘2G Supersportwagen’, zoals Donkervoort het omschrijft. Dat betekent dat de auto bewezen heeft in bochten meer dan 2G geen aan te kunnen.

Audi Sport

Er is ook nagedacht over de snelheid in rechte lijn. Wederom is er gebruik gemaakt van een 2.5 vijfcilinder turbomotor van Audi. Audi Sport om precies te zijn, want het gaat om de motor uit de Audi RS3 en TT-RS, alleen dan een beetje anders. Zo is het blok voorzien van dry-sump smering (in plaats van een oliebad onder het blok). Hierdoor kan het blok lager gemonteerd worden én heb je het voordeel dat de smering beter voor elkaar tijdens het nemen van bochten.

680 kg

De heerlijk roffelende vijfcilinder motoren zijn overigens ook nog eens sterker dan in de niet kinderachtige TT-RS. In de diverse Audi’s levert de motor maximaal 400 pk, in de veel lichtere Donkervoort D8 GTO JD70 kan de motor 415 pk leveren. Over lichter gesproken, de JD70 weegt 700 kilogram. Dat kan verlaagd worden naar 680 kg, als je zorgvuldig alle hokjes van de lichtgewicht upgrades aanvinkt op het bestelformulier.

Acceleratie

In bochten kan er dus 2G gegenereerd worden, maar ook tijdens de acceleratie zijn de krachten enorm. Als je volgas wegsprint kun je 1,02G halen. Dan sprint je in precies 2,7 seconden naar de 100 km/u. Van 0-200 km/u sprinten is in slechts 7,7 seconden gedaan. Sneller dan menig supercar!

Noviteiten

Daarnaast zijn er nog twee belangrijke noviteiten voor de briljante Donkervoort D8 GTO JD70. De auto is namelijk voorzien van sidepipes, maar dan met partikelfilter. Een combinatie van old-school cool en moderne emmissie-eisen. Een andere noviteit is stuurbekrachtiging. Dit is namelijk de eerste Donky die deze voorziening heeft. Volgen Donkervoort is de bediening nu lichter, blijft het toch wel legendarische stuurgevoel grotendeels behouden.

Prijs en beschikbaarheid

De prijs van de Donkervoort D8 GTO JD70 is 163.636,36 euro. Dat is voordat de fiscus er wat van gaat vinden. Waarschijnlijk voel je ‘m al een beetje aankomen, de auto gaat gebouwd worden in een beperkte oplage van 70 exemplaren. Ongeveer de helft daarvan is al verkocht, dus wees er snel bij, want: op = op!