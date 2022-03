Deze machine kan een Volvo inspecteren in vier seconden

Een beeld hebben van je auto in enkele seconden: Volvo gaat een systeem genaamd UVeye inzetten waarmee dat kan.

Om het leven anno 2022 samen te vatten: alles moet sneller en slimmer. Is het een groot probleem dat het niet snel en slim is? Maakt niet uit. Er is altijd een slimme oplossing.

UVeye

Het ‘probleem’ van vandaag is de keuring van een auto. Bij apk of een grote/kleine beurt moet altijd even van alles gecontroleerd worden door de monteur/keurmeester. Meestal kan dat redelijk snel, maar zoals gezegd, het kan altijd sneller. Daar komt UVeye om de hoek kijken. Deze startup richt zich op auto’s door als het ware door de MRI-scanner halen. Zowel interne als externe componenten kunnen in een mum van tijd gecheckt worden: UVeye heeft een hele inspectie voor de auto klaar in slechts vier seconden. Het gaat om het checken van banden en of die nog wel goed zijn, maar ook componenten buiten en binnen de auto die wellicht gevaarlijk kunnen zijn.

Volvo gaat UVeye gebruiken

UVeye bestaat al een tijdje, maar des tijds zijn er een aantal merken die de technologie wilden gebruiken. Eén van die merken is Volvo, die nu als eerste UVeye in gaat zetten in de VS. Het is de bedoeling dat alle Volvo-werkplaatsen een versie van UVeye krijgen, waardoor de initiële inspectie een hoop sneller kan gaan. Tijd is geld en minder tijd is altijd beter. En ja: deze machine heeft slechts vier seconden nodig om een oordeel te vellen

Een bijzondere technologie en ook al staat het nog een beetje in de kinderschoenen: UVeye zoals Volvo het gaat gebruiken heeft potentie. Wellicht iets om in de gaten te houden in Nederland. Ook Mercedes, Skoda en Toyota hebben interesse getoond in de technologie.