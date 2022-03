Dít is de duurste Alpina occasion op Marktplaats

De duurste Alpina occasion van Marktplaats is geen verrassing, maar daarom niet minder fijn.

Gisteren kondigde BMW tamelijk onverwachts aan dat ze Alpina hebben gekocht. Nou was er sowieso al sprake van een partnerschap tussen de twee, maar volledig van elkaar afhankelijk is nog nooit eerder gebeurd.

Alpina occasion op Marktplaats

Wanneer wij bij Autoblog een artikel schrijven over een merk of model, proberen wij zo goed mogelijk in ons archief te duiken om gepaste afbeeldingen te plaatsen. Bij Alpina is het dan net alsof je losgelaten wordt in een Jamin-vestiging. Alpina’s lijken gewoon op BMW’s, maar zijn net even dat beetje extra. Zowel qua uiterlijk als motorisch zijn het gewoon erg toffe auto’s. Hoog tijd dus om eens de balans op te maken wat betreft een toffe Alpina occasion op Marktplaats. Waarom niet eens beginnen met de duurste?

B3 Touring Allrad

De duurste Alpina occasion op Marktplaats is eigenlijk geen verrassing. Het is een Alpina B3 Touring Allrad. Dat betekent de Alpina-variant van de BMW 3 Serie Touring met xDrive. Goed voor 462 pk, 700 Nm, een sprinttijd van 3,9 seconden en een topsnelheid van 300 km/u. In tegenstelling tot een M-product zijn Alpina’s meer het soort auto waar je die topsnelheid gebruikt dan het echt goede bochtenwerk, maar dat terzijde.

De duurste Alpina occasion van Marktplaats is trouwens nogal ‘veilig’ samengesteld. Het exterieur is een Individual-kleur genaamd Dravitgrau en er is gekozen voor eveneens grijze meerspaaks velgen. Van binnen is het al een stuk fraaier met karamelkleurige bekleding en zo’n beetje alle opties die je maar kunt verzinnen.

Prijs

Dat het de duurste Alpina occasion van Marktplaats is, ligt dan ook waarschijnlijk aan de vele opties, de Individual-kleur en het feit dat hij gebouwd is in 2022. Er is wel mee gereden, maar het gaat om slechts 5.595 km. Vandaar dat je er nog 142.950 euro voor mag neerleggen. Flink geld, maar dan heb je wel een flinke auto. Kopen doe je op Marktplaats bij de advertentie van de duurste Alpina occasion.