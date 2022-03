F1 testdag 6: wat je kan verwachten

Getty Images / Red Bull Content Pool

De laatste testdag van 2022 is alweer aangebroken. Wat kun je allemaal verwachten voor de F1 testdag 6? Lees het hier!

Time flies when you’re having fun! Het is namelijk tijd voor de F1 testdag 6. Jazeker, de laatste pre-season testdag staat voor de deur. Wederom rijden de heren coureurs op het Sakhir Circuit van Bahrein.

Agenda F1 testdag 6:

Ochtendsessie: 08:00 – 12:00

Middagsessie: 13:00 – 18:00

Wie rijdt wanneer bij de F1 testdag 6?

Daar is nog niet heel veel over bekend. Wel kunnen we zeggen dat Daniel Ricciardo helaas niet meedoet vandaag. Hij is positief op het coronavirus en voelt zich niet denderend. Het gaat telkens beter, maar vandaag is hij er niet bij. Verwacht verder dat de coureurs waarschijnlijk om en om gaan rijden. Dus wie niet in de ochtend rijdt, doet dat wel in de middag.

Waar je op moet letten tijdens F1 testdag 6:

De middagsessie.

Met name het einde van de middagsessie. Dan gaat namelijk het gas erop bij de Formule 1-auto. De teams gaan natuurlijk ook deze tijd gebruiken als voorbereiding voor de eerste Grand Prix van het seizoen. Die is namelijk volgende week al. Op deze wijze kunnen de teams goed beslagen ten ijs komen.

Mercedes

Ja, toch wel Mercedes. Simpelweg omdat ze een enorm bijzondere auto hebben die vooralsnog niet lijkt te werken. Zowel Hamilton als Russell lijken flink in gevect te zijn met de W13. Ook de blikken van Toto Wolff stemmen niet hoopvol (voor Toto-fans althans).

Is dit de ultieme sandbag-actie? Of zit Mercedes er ditmaal niet bovenop? Morgen moet het er soepeler uitzien, in elk geval. Hamilton zegt tegen RacingNews365 in elk geval dat ze NIET aan het sandbaggen zijn en dat Ferrari 1-2 gaat worden de komende race.

Red Bull

Gisteren mocht Max Verstappen de gehele dag rijden, morgen rijden ze om en om. Red Bull had aangegeven dat er gisteren geen upgrades waren, alhoewel ze aan de achterzijde veelvuldig aan het testen waren. Morgen komen er in flink wat upgrades bij. Komt nu de ultieme Newey-verrassing?

Waar kan de F1 testdag 6 volgen?

Daar zijn meerdere manieren voor. Wil je het in het Nederlands zien, dan ben je aangewezen op ViaPlay. Het is zeker de moeite waard om het een kans te geven. Twee commentatoren, pit-commentator en twee oud-coureurs in de studio. Ze kunnen groots uitpakken. F1TV is ook mogelijk om het te volgen, maar dan heb je de Britten van SkyTV.

Getty Images / Red Bull Content Pool

Wil je alleen luisteren, dan kun je Olav Mol opzoeken bij Grand Prix Radio. De Livefeed van The Race is uitstekend en uiteraard kun je op F1 Reddit ook alles meekrijgen. Gebeurt er iets bijzonders, dan zullen wij er op Autoblog ook melding van maken. Uiteraard zullen we aan het einde van de dag terugkijken.