Van deze Lexus kunnen BMW-ontwerpers een hoop leren

Moet een lompe elektrische SUV per se lelijk zijn? Nee hoor, kijk maar naar deze Lexus Electrified SUV.

Grote elektrische SUV’s en cross-overs zijn tot op heden niet echt het toonbeeld van fraai design. De Tesla Model X deed ondanks zijn falcon doors meer denken aan een zeekoe dan een roofvogel. En de BMW iX? Dat lijkt een bewuste poging om zoveel mensen op de kast te jagen. De Audi e-tron is dan wel weer goed gelukt, dat mag ook gezegd worden.

Nu laat ook Lexus zien dat een bakbeest van een elektrische auto niet per se een gedrocht hoeft te zijn. De Lexus Electrified SUV (uiteraard nog een concept) ligt namelijk best wel prettig op het netvlies. Lexi zien er vaak uit alsof ze ontworpen zijn door opgefokte karate-vechters, maar deze keer waren de ontwerpers aardig zen. Het ontwerp is namelijk lekker clean.

Het is niet de eerste keer dat we kennis nemen van de Lexus Electrified SUV. Deze stond namelijk vorige maand ook tussen de 40.000 andere elektrische concept cars waarmee Toyota ons vorige maand bombardeerde. Dat was een beetje overweldigend, dus het is je vergeven als je de auto weer vergeten was.

Lexus deelt nu voor het eerst ook foto’s vanuit andere hoeken. En wat we te zien krijgen valt zeker niet tegen. Qua proporties ziet deze auto eruit als een full size Amerikaanse SUV. Dat betekent normaalgesproken dat we een auto niet naar Europa komt, maar we hebben het hier over een EV. En dat verandert de zaak natuurlijk.

Lexus houdt het voor nu bij plaatjes, dus of en wanneer deze auto er komt is nog niet duidelijk. We weten wel dat er eerst nog de RZ 450e aan zit te komen. Dit is in feite een Toyota bZ4X met een Lexus-sausje en wordt de eerste ‘echte’ EV van Lexus. Deze zal waarschijnlijk niet lang meer op zich laten wachten.