Forse aanval Toyota en Lexus op Volkswagen!

Zo dan, en nu niet meer roepen dat Toyota en Lexus te weinig doen met elektrische modellen.

We moeten eerlijk zijn: Toyota Motor Corporation heeft wat elektrische auto’s betreft een flinke achterstand op concerns als Geely, Volkswagen Group, Ford Motor Company en Stellantis. Al deze concerns bieden nu al tientallen elektrische auto’s aan, alleen Toyota doet het rustiger aan.

Hals over kop

Met goede reden overigens, want op papier staat het concern er best goed voor. Door jaren geleden al te starten met het leveren van hybrides, is de gemiddelde CO2-uitstoot van het Toyota-concern een van de laagste ter wereld. En dus hoeft er niet hals over kop een compleet arsenaal elektrische modellen ontwikkeld te worden om aan eisen van overheden te voldoen. Maar emissienormen worden strenger en strenger. Er is dus werk aan de winkel. Bovendien dringt het ook bij Toyota Motor Corporation door dat de vraag naar batterij-elektrische auto’s groter is dan ooit.

Zestien BEV’s gepresenteerd

En dus maakt het bedrijf een inhaalslag. Tijdens een presentatie in Japan op 14 december presenteerde Toyota-topman Akio Toyoda – met een ‘d’ dus – liefst zestien volledig elektrische modellen van Toyota en Lexus. Volgens het concern zijn ze zo goed als klaar voor marktlancering.

Ambities van Toyota en Lexus

De Toyota bZ4X trapt af in de loop van 2022. Lexus komt datzelfde jaar met de RZ 450e. Maar er volgen al snel meer modellen. In totaal komen er zelfs 30 batterij-elektrische modellen aan. Toyoda verwacht wereldwijd rond 2030 liefst 3,5 miljoen volledig elektrische modellen te slijten op jaarbasis. Voor Lexus zijn de verwachtingen nog ambitieuzer: rond 2030 zijn alle verkochte modellen in Europa, Noord-Amerika en China 100% elektrisch.

Stevige investeringen

Toyota investeert in de periode 2022 tot 2030 een stevige 8 biljoen yen (62,5 miljard euro), waarvan zo’n 31 miljard euro in hybride, plug-in hybride en brandstofcel (FCEV) technologie en een stevige 31 miljard euro in batterij-elektrische auto’s (bedrag is inclusief ontwikkelingsgeld voor batterijen).

Wat komt er allemaal op de markt?

Tijdens de online presentatie stonden alle zestien modellen van Lexus en Toyota netjes opgesteld. Behalve normale SUV’s en sedans stonden er ook heuse supercars in de line-up. Dat belooft veel goeds voor de toekomst!

Overzicht modellen Lexus

RZ 450e – volledig elektrische SUV

– volledig elektrische SUV Electrified Sedan – sportieve sedan

– sportieve sedan Electrified SUV – grote SUV

– grote SUV Electrified Sport – elektrische supercar

Overzicht modellen Toyota

bZ Small Crossover – kleine SUV

– kleine SUV bZ Compact SUV – middelgrote SUV

– middelgrote SUV bZ Large SUV – grote SUV met optioneel drie zitrijen

– grote SUV met optioneel drie zitrijen bZ SDN – compacte sedan

– compacte sedan GR Sports EV – compacte elektrische sportauto

– compacte elektrische sportauto Crossover EV – middelgrote SUV

– middelgrote SUV Compact Cruiser EV – elektrische terreinauto

– elektrische terreinauto Pickup EV – elektrische versie ‘Tacoma’

– elektrische versie ‘Tacoma’ Small SU EV – sportievere elektrische SUV

– sportievere elektrische SUV e-Palette – personenvervoer

– personenvervoer Micro Box – microbusje voor last mile delivery in steden

– microbusje voor last mile delivery in steden Mid Box – middelgrote bestelauto

Elektrische vervanging voor Lexus LFA

Tijdens de presentatie zijn ook een aantal opvallende zaken toegelicht. De Lexus Electrified Sport – die qua lijnenspel veel weg heeft van de GR Supra – moet bijvoorbeeld in minder dan twee seconden van 0 naar 100 km/u kunnen sprinten, kan op papier dik 700 kilometer afleggen op een volle acculading en krijgt mogelijk al lichtere solid-state-batterijen met een hogere energiedichtheid. Akio Toyoda: “Lexus ontwikkelt een batterij-EV-sportwagen van de volgende generatie die de sensationele rijkarakteristiek erft van de prestaties die zijn gecultiveerd via de ontwikkeling van de Lexus LFA.”

Ook Gazoo Racing aan de stekker

Daarnaast ontfermt ook Toyota Gazoo Racing zich over elektrische modellen. De ‘GR Sports EV’ geeft al een voorproefje en ziet er in conceptvorm al sensationeel uit. Kijken we hier naar de GR86 of Supra van de toekomst? Tot slot komen er ook batterij-elektrische modellen die met name in de Verenigde Staten populair zijn, denk aan een elektrische pick-up van maatje Tacoma. De ‘Compact Cruiser EV’ is dan weer een elektrische retro-SUV.

