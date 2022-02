Wat? Jaguar gaat géén SUV’s en cross-overs meer bouwen

Vaarwel Jaguar?

Doodgewone sedans en stationwagens beginnen bijna liefhebbersauto’s te worden, omdat de massa massaal voor cross-overs en SUV’s gaat. Je kunt het fabrikanten dan ook moeilijk kwalijk nemen dat ze voor een gamma gaan dat bijna uitsluitend uit opgehoogde auto’s bestaat. Geen cross-overs bouwen staat bijna gelijk aan zelfmoord.

Toch is dat precies wat Jaguar gaat doen. De Britten hebben namelijk voor een eigenwijze strategie gekozen. Ze gaan niet alleen minder cross-overs bouwen, nee, ze gaan helemaal geen cross-overs en SUV’s meer bouwen. Een gewaagde move, om het eens eufemistisch te zeggen.

Uiteraard zit er wel een gedachte achter: Jaguar wil zich onderscheiden. En hoe doe je dat vandaag de dag? Precies, door géén SUV’s te bouwen. In plaats van SUV’s gaat Jaguar auto’s maken met “unieke proporties”. Dat klinkt eh… interessant.

Als onderdeel van de nieuwe strategie gaat Jaguar in eigen huis een nieuw platform ontwikkelen, genaamd het Panthera-platform. De naam klinkt een stuk beter dan de namen van veel andere platforms, dat is alvast iets. Aangezien er geen SUV’s op gebouwd worden zal Jaguar het platform dus niet delen met Land Rover.

Jaguar gaat met een schone lei beginnen en auto’s maken die nergens op lijken. Ook niet op de huidige Jaguars dus. Die gaan de komende jaren allemaal verdwijnen, met uitzondering van de I-Pace. Dat is dus de laatste cross-over van Jaguar. Vanaf 2025 wil Jaguar alleen nog maar EV’s bouwen. En daarbij gaan ze dus rigoureus te werk.

Aan de ene kant kunnen we het alleen maar toejuichen dat een fabrikant tegen de stroom in zwemt en geen SUV’s meer gaat bouwen. Aan de andere kant: met de F-Pace was eigenlijk niks mis. Sterker nog, het is juist een van de lekkerste SUV’s die je kunt krijgen. Dat de traditionele sedan lijkt te gaan verdwijnen bij Jaguar is ook doodzonde. Want wat is Jaguar zonder sedans?

Maar ja, Jaguar moet wat om te overleven. En dit is dus blijkbaar de strategie waar ze op uitgekomen zijn. We zijn heel benieuwd waar de eigenwijze Britten mee op de proppen gaat komen.

Via: Auto, Motor & Sport