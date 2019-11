Vanaf nu: Chicken Wings, alleen opeten in de auto

Vette vingers in je auto waren nog nooit zo makkelijk.

Fastfoodketens. Er zijn twee type mensen: zij die erheen gaan en zeggen dat ze er nóóit heengaan en mensen die zich vaker dan niet onder het dak van dergelijke eetplaatsen vinden. Gezond is het vaak niet, maar kom op. Af en toe (vaak op terugweg van vakantie) en met kinderen in de auto vindt je nog wel eens de weg naar een ‘restaurant’. Hoe dan ook, ketens als McDonald’s, KFC, Pizza Hut en Burger King zijn razend populair en komen als paddenstoelen uit de grond. Het concept is simpel: het personeel staat in de keuken en brengt een dienblad met voer je kant op. Of dat in het restaurant of in de drive-through is, dat mag je zelf bepalen.

Want ja: dat is tegenwoordig al even razend populair. Helemaal niet de auto uit hoeven voor je chemische kip met slappe friet. Persoonlijk als ik mezelf in een KFC of McDonald’s vindt, heb ik weinig behoefte om met kruimels op je schoot, lekkende plakkerige milkshakebekers en vette kipvingers de reis voort te zetten, al dan niet omdat je auto er smerig van wordt. Maar gezien de recente ontwikkelingen is dat een minderheid. McDrive, KFC Drive, het gemak van niet eens meer je auto uit hoeven: populair. En ja, sinds er in Zwolle een FEBO Drive zit, is niks meer te gek.

Kentucky Fried Chicken, beter bekend als KFC, pakt het anders aan. Dit is ’s werelds eerste restaurantloze KFC. Het is een keuken met een set tolpoortjes eraan vast, waardoor het bestellen louter en alleen via de computer gaat en je kan niet even binnen zitten en genieten van je overheerlijke kippetjes. Nee, je bestelt via de KFC-app en vult de gegevens in op het scherm bij de ‘tolpoort’. Daarna zal de keuken druk bezig gaan met jouw maaltijd bereiden en bezorgen.

Innovatie op het gebied van eten en rijden, wat trouwens gewoon mag. Leuk overigens dat er een Tesla wordt gebruikt op de persplaatjes. Na het afkluiven van een kippenvleugel zou ik nooit een touchscreen aanraken, in een Tesla heb je geen keus. Het eerste restaurant is geopend in Australië, waar je vanaf nu dus terecht kan voor razendsnelle eet-pitstops. Als het een succes is, is de kans groot dat Nederland een graantje mag meepikken.