Deze Chinese hunk is een rechtszaak in wording

Voor ons avontuur van vandaag, nemen we een kijkje in een land waar interpretatie van zaken soms ietwat anders ligt. Waar een gemiddelde stad even groot is als heel Nederland en waar ondanks een veel lagere bevolkingsdichtheid dan Nederland toch meer dan een miljard mensen wonen. China, het land waar nu een grote technologische doorbraak plaatsvindt en dat betekent dat we misschien dan eindelijk eens Chinese auto’s voorgeschoteld krijgen.

Dan moeten we wel de kanttekening plaatsen dat China op één punt nog niet klaar is voor onze markt. Hier in Europa hebben wij namelijk een manier om te zorgen dat men niet elkaars producten klinkklaar kopieert. Copyrightwetten, zo je wil. In China is en blijft dat kennelijk lastig. Wie nu in de markt is voor een flinke SUV komt namelijk wellicht terecht op dit.

China's Range Rover Clone Arrives at the Dealer

Het heet de Hunkt Canticie. Het is een SUV met zo te zien een relatief luxe insteek, maar omdat het niet om een Europees premiummerk gaat kost het een stuk minder. Alles aan deze auto laat echter blijken dat het wel de bedoeling was om een Europese premiumauto te zijn. Het ding bevat onmiskenbaar een paar kernzaken die op een Range Rover lijken. De daklijn. Het prominente en ietwat hoekige front. De velgen. En gewoon eigenlijk de hele stance. Ook in het interieur is het een feest der herkenning, al is die herkenning niet uit JLR-stal. Nee, daar komt het dubbele scherm ons juist heel bekend voor. Oké, de iets dunnere koplamp met een chroom lijntje wat zich mengt in een grille met horizontale spijlen, dat hebben ze niet bij Land Rover vandaan, maar zelf toegevoegd aan het ontwerp. Toch?

Hunkt klinkt misschien als een nieuwe speler en misschien dat je daarom hun impact niet als gigantisch moet inschatten. Dat praat niet recht dat je aan andermans eigendom zit qua ontwerp, maar goed. In realiteit ligt het anders. De Hunkt zou eerst in productie gaan als Zotye T900. Die vergrepen zich vaker aan Europees spul om eens vakkundig op een paar fronten nét ietsje anders te laten lijken. VAG heeft kennelijk een dikke huid gekweekt en ziet geen gelijkenissen bij de Macan SR9 of Q3 SR7.

Maar JLR heeft eerder al bewezen dat ze geen genade kennen met kopieer-Chinezen. Land Wind moest begin dit jaar toegeven dat de X7 te veel leek op de Range Rover Evoque. Zodra Gerry en zijn team lucht krijgen van de Hunkt, kan dat eenzelfde tafereel veroorzaken. Het getrainde oog ziet een hoop verschillen, maar voor de consument hoeft de auto maar op vijf punten niet te onderscheiden te zijn van het origineel en het is cashen geblazen vanuit de Britse hoek.

Waarom China dit nog steeds doet? Uitstraling is alles. Het is geen Range Rover, maar het lijkt op één. Dat telt. Net zoals dat China, waar de gemiddelde persoon een kop kleiner is, liever een verlengde sedan heeft dan een reguliere. Gewoon, zodat men kan zien dat jij niet als plebejer hebt gesetteld voor een BMW 5 Serie zonder 2 centimeter extra wielbasis. Ook al zit je altijd voorin. Men wil dus wel graag uiterlijk vertonen, maar een Range Rover kan een duur grapje worden in China. Daar scoort de Hunkt. De Kloon Rover staat vanaf nu bij de dealers in China voor het equivalent van 18.000 dollar. Ook moet je dan iets inleveren op motorisch gebied, je krijgt bij de Hunkt een 2.0 liter turbomotor met 218 pk en vierwielaandrijving is optioneel. We zullen zien of JLR ermee aan de haal gaat. Tot die tijd geven wij zonder dwang de taak aan een zekere Chinese Autojunk-spotter om zijn ogen op scherp te houden voor een Hunkt, kijken of die Range Rover-gelijkenissen ook in het echt zo prominent zijn.