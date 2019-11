Vrouwe Schumacher: Michael wil zelf geheimhouding

Nieuwsgierige aagjes mogen ophoepelen.

Over een maand is het precies zes jaar geleden dat zevenvoudig wereldkampioen en Ferrari-legende Michael Schumacher in een skiongeluk belandde. Uiteraard onder de beste medische begeleiding hoopt iedereen dat Michael er weer bovenop komt. Hij zou in een revalidatieproces zitten en in ieder geval ontwaakt zijn uit zijn coma. Ook zou er stamceltherapie toegepast zijn en stukje bij beetje komt Schumacher weer terug naar zijn oude ik. Naar verluidt. Dat laatste is even belangrijk.

We kunnen ons er best iets bij voorstellen dat het voor de familie van Schumacher al zes jaar lang afzien is. Daarom is er rust nodig. Rust om bij te komen, in hun pittoreske villa in Zwitserland. Rust om voor Michael te zorgen. Rust, dat houdt in ook geen media op je dak. Vandaar dat de situatie rondom Schumacher lastig te volgen is. Er worden weinig boekjes open gedaan over de toestand van de ex-Ferrari-racer.

Een outsider die voor een outsider vrij veel informatie vergaart, is FIA-president Jean Todt. Die wil echter zo min mogelijk erover kwijt, omdat hij de familie Schumacher die rust gunt. Dat is de ene kant. De andere kant zijn mensen, ook namen in de autosport, die juist vinden dat we informatie verdienen. Schumacher’s ex-manager Willi Weber bijvoorbeeld, die – met goede bedoelingen – graag wil weten hoe het gaat met Michael. We verdienen informatie, aldus de Duitse ex-teammanager.

Nu wordt er echter vernomen dat Michael een stem heeft. Of in ieder geval een manier van communicatie. Namelijk zijn vrouw Corinna Schumacher. De twee stapten in het huwelijk in 1995 en brachten Mick Schumacher, succesvol Formule 3- en momenteel Formule 2-rijder met F1-aspiraties, ter wereld. De rest is privé, en dat blijft ook zo. Corinna zegt net als Todt dat updates en ontwikkelingen niet aan de grote klok gehangen moeten worden. Niet alleen van haar, maar ook van Michael zelf.

Goed, informatie verbergen zorgt juist voor een hoop onjuiste speculaties, maar de familie heeft al het recht om de mediaspotlight niet volop aan te hebben in hun Zwitserse optrekje. Gelieve te accepteren dat mondjesmaat de situatie duidelijk wordt. Michael leeft, maar het blijft lastig. That’s it. (via She’s Mercedes)