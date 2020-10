Vansport V300d Geotrek is avontuurlijker dan Henk en Ingrid - Autoblog.nl

Met de Vansport V300d Geotrek kun je de gele wereld verblijden met jouw komst, want je komt overal.

Soms kom je in een niche van een niche terecht, lijkt het wel. Zeker als het om een breed onderwerp als auto’s gaat. Toevallig moesten we er aan denken bij het vorige artikel. Zo was er ooit een Audi TT Roadster met dieselmotor leverbaar. Waarom? Geen idee. Maar er was een kleine doch specifieke markt voor.

Vansport V300d Geotrek

Dat geldt ook voor getunede all-terrain campers. Eh, huh? Jazeker, campers zijn er in alle soorten en maten. In sommige gevallen zijn het unieke polyester carrosserien over een bestaand chassis. In andere gevallen is een bedrijfswagen omgebouwd. Dat laatste is het geval met de Vansport V300d Geotrek, wat in feite een getunede V-Klasse is.

Ideale camper

Het is de ideale camper voor als je een roadtrip maken, want dit beestje kan zo’n beetje alles. Ten eerste kom je op de betere autosnelwegen goed mee. De Vansport V300d Geotrek heeft een biturbodiesel met 239 pk en 500 Nm onder de motor kap. Deze is gekoppeld aan een negentraps automaat. Daarmee kan de auto in 8,5 tellen naar de 100 km/u snellen en een topsnelheid van 214 km/u halen. Daar kan nog een Brabus-kuurtje overheen, trouwens.

Vierwielaandrijving standaard op Vansport V300d Geotrek

Maar ook naast de gebaande paden om je nog uit de voeten met de Vansport V300d Geotrek. De Mercedes is namelijk voorzien van 4Matic vierwielaandrijving. Voor voldoende grip zijn daar de 235/55 R18 General Grabber-banden.

Om te zorgen dat je niet direct vastloopt, is de rijhoogte verhoogd met 30 millimeter. Er zijn extra platen ter bescherming aangebracht aan de onderzijde, dus je hoeft niet bang te zijn dat je meteen het carter eronder vandaan rijdt.

LED-koplampen

Verder zijn daar de verplichte LED-lampen op het dak. Tevens is er een dakdrager met het eveneens verplichte reserviewiel. De matte wrap met creatief patroontje maakt het avontuurlijke plaatje van de Vansport V300d Geotrek helemaal compleet.

Exclusief

In het interieur is men redelijk ingetogen te werk gegaan. Van een echte camper is eigenlijk geen sprake, het is meer een busje met chique lederen bekleding en een opklapbed. Maar hey, het slaapt waarschijnlijk beter dan bij de Gribis of een Formule 1-hotel. Mocht je een Vansport V300d Geotrek willen hebben, dan moet je er snel bij zijn, want er worden maar 10 van gebouwd.