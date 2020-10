Audi TT S-Line Competition Plus is patatje Paaij - Autoblog.nl

Potjandrie, als een merk een Audi TT S-Line Competition Plus noemt, dan moet er wel een hoop op zitten, nietwaar?

De loopbaan van de Audi TT is bijna ten einde. Na drie generaties is het straks helaas over en uit. Daarvoor moeten we niet zozeer Audi de schuld geven, maar iedereen die een SQ2 of Q3 kocht. De verkoopaantallen van de TT lopen telkens verder terug, terwijl de compacte coupé per generatie juist beter werd.

En wat doe je als een model op zijn einde loopt? Inderdaad, je komt met een speciaaltje. Vaak hebben die bij Audi namen als ‘Plus’ of ‘Competition’, al dan niet in combinatie met een ‘Pro Line’ of ’S Line’-pakket.

In dit geval hebben de Duitsers gekozen voor de Patatje Paaij-methode: alles eroverheen behalve Curry. Dit is namelijk de (adem in) Audi TT S-Line Competition Plus (adem uit).

Audi TT S-Line Competition Plus

Een hele lange naam, die eigenlijk nog niet eens compleet is. Aan het einde straks meer. Zoals in de titel staat krijg je sowieso het S-Line exterieur pakket met dikke bumpers, andere grill, luchtinlaat aan de zijkant en diffuser aan de achterkant.

Automatisch krijg je nu ook het ‘optiek pakket’ zwart, dus met hoogglans zwarte afwerking voor alles wat normaal gesproken aluminium of zwart plastic is, eigenlijk.

Interieur

Denk aan de grille-omlijsting, het Audi-logo, diffusor en buitenspiegel-kappen. De 20” wielen die je ziet zijn optioneel, standaard krijg je 19” grote velgen. Wel heeft de Audi TT S-line Competition Plus de rode remklauwen, evenals de 10 mm kleinere rijhoogte.

Ook in het interieur zijn er diverse wijzigingen. Standaard zit je in de Sportstoelen Plus, die zijn bekleed met leer en alcantara. Leuk detail zijn de blauwe stiksels. Optioneel is een volledig nappaleder interieur mogelijk.

45 TFSI

Er is één aandrijflijn, een 245 pk sterke 2.0 TFSI viercilinder die is gekoppeld aan een zeventraps S-Tronic automaat met dubbele koppeling. Dan komen we nu aan bij de enorm lange namen en de bijbehorende prijzen.

De Audi TT Coupé 45 TFSI S-Line Competition Plus kost 47.316,30 euro en de Audi TT Roadster 45 TFSI S-Line Competition Plus kost 49.655,80 euro. Daarmee zijn we meteen aanbeland bij het grootste nadeel, want dit zijn nog de Duitse prijzen. In Nederland kost een standaard TT al 61.429,00 euro. Of de auto naar Nederland komt is nog niet bekend. In Duitsland start de levering dit jaar nog.

