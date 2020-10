Met deze hybride supercar stapt McLaren af van de V8 - Autoblog.nl

Jammer maar helaas, de nieuwste supercar van McLaren krijgt geen V8 meer.

De 570S: het is sinds 2015 oneerbiedig gezegd het instappertje van McLaren. Deze taak zit er nu bijna op, want eind dit jaar is zet McLaren een punt achter de 570S en de afgeleiden ervan. Die afgeleiden, dat waren er nog al wat. Telt u maar even mee: de 540C, de 570S Spider, de 570GT, de 600LT, de 600LT Spider en de 620R brengen het totaal op zeven. Deze laatste is de overtreffende trap van de reeks en tevens is het eindelijk het slotakkoord.

Nieuw hoofdstuk

Tijd voor een nieuw hoofdstuk dus. Daar zijn ze druk mee bezig in Woking. McLaren is namelijk begonnen aan de laatste testfase van een nieuwe hybride supercar. Dit betekent dat de auto ook op de openbare weg getest wordt. De auto zal dus onvermijdelijk voor de lens van spionagefotografen verschijnen. McLaren neemt echter het heft in eigen handen en gooit zelf de eerste foto’s van hun gecamoufleerde nieuwste model op het wereldwijde web.

Hybride

Ze delen ook meteen de eerste stukjes informatie. Dat heb je met normale spionagefoto’s dan weer niet. We hebben nu dus officiële bevestiging dat het inderdaad een hybride met een V6 betreft, zoals we eerder al schreven. Een hybride is niet nieuw voor McLaren. De McLaren P1 was namelijk ook al een hybride en de nieuwe Speedtail eveneens. Een V6 is echter wel een primeur. Alle straatauto’s van McLaren sinds de MP4-12C hadden namelijk een V8 onder de motorkap.

Met het nieuwe hybride model gaat McLaren daar dus voor het eerst van af wijken. Details over de zescilinder laten ze nog niet los. Ze beloven alleen dat het blok adembenemende prestaties zal leveren. Voor alle duidelijkheid: dit model wordt niet de nieuwe instapper. De rol wordt namelijk overgenomen door de GT. De hybride supercar wordt tussen de GT en de 720S gepositioneerd. Het systeemvermogen zal dus ergens tussen de 620 en de 720 pk komen te liggen.

Platform

De hybride komt op een nieuw platform te staan, genaamd de McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). Dit lichtgewicht platform is speciaal ontwikkeld voor hybride aandrijflijnen. Er zullen dus zeker meer hybrides volgen. We hadden ook niet anders verwacht: McLaren zal van dit nieuwe model ongetwijfeld ook weer legio afgeleiden uitbrengen.

Bekend

Wat het uiterlijk betreft: voor een compleet nieuw model komt de hybride McLaren verdacht bekend voor. Het profiel is bijna identiek aan dat van de 570S. De voor- en achterkant zijn weliswaar anders, maar daar zien we weer elementen van andere modellen. De koplampen lijken namelijk sterk op die van de Senna, terwijl de achterkant een combinatie lijkt van de GT en de 720S. Hoewel McLaren dus een andere weg inslaat qua motorisering, geldt dat zeker niet voor het design.

De onthulling kunnen we in de eerste helft van 2021 verwachten.