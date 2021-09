Vansport V300d en e-Vito zijn dubbeldikke bussen

Met de Vansport V300d en e-Vito kun je knap voor de dag komen.

Grote bussen zijn immens populair. Je kunt ze inzetten als werkpaarden, maar het zijn ook geweldige auto’s om elke dag mee te rijden. Dus als aannemer of koerier is het helemaal niet verkeerd om je eigen bus te hebben, nietwaar? En als je dan een bus hebt, wil je wel dat ‘ie een beetje leuk is.

Gelukkig is de markt om bussen achteraf naar wens aan te passen enorm. De Volkswagen Transporter is waarschijnlijk het meest bekende voorbeeld. Ook de MS-RT bodykits voor de Ford Transit zijn episch. Maar voor vandaag focussen we ons op de Mercedes-Benz Vito.

Hartmann

Dat is omdat het Duitse Vansports dat doet. Ze hebben een lading onderdelen ontwikkeld voor de compleet nieuwe Vito. Omdat sommige ondernemers interesse hebben in een elektrische bedrijfswagen, hebben ze zich bij Vansports niet laten kennen. Die krijgt namelijk eveneens een complete makeover.









Vansport (een bedrijf van Heinz Hartmann GmbH) heeft een lekker dikke bodykit voor de Vito en V-Klasse. Ze noemen het de VP Spirit Aerodynmic Kit. Het bestaat uit een voorspoiler, sideskirts aan de linker en rechterzijde plus een spoiler aan de achterkant.

Ze hebben de kit aangebracht op twee soorten Vito’s. De zwarte is een e-Vito. Je kunt de auto herkennen aan de enorme lichtmetalen velgen en blauwe details (gewoon een folie, overigens). De groene is een V300d, met een 2.0 liter viercilinder biturbodiesel.













Wielen Vansport V300d en e-Vito

In beide gevallen zijn beide bussen van Vansport verlaagd met zo’n 3 centimeter. De velgen zijn ‘Aerorad VAED‘-wielen. Deze zijn 20 inch groot en 9 inch breed. Ondanks dat de velgen niet een breedset is, zijn de banden dat wel. Een typisch Duits dingetje. Op de vooras vinden we 245/40 R20 rubber en achter zijn de banden 275/35 R20 groot.





Of de aangepakte bedrijfswagens ook daadwerkelijk zijn, is niet bekend. Een elektrische auto tunen is vrij lastig, maar voor die diesel zijn er wel wat opties. Standaard heeft de e-Vito 204 pk en 365 Nm. De V300d heeft zelfs 240 pk en 500 Nm. Dus op zich ben je al vlot genoeg, buiten het feit om dat busjes altijd sneller zijn dan wat dan ook op de weg. Dus met deze Vansport V300d en e-Vito zit je wel safe.

Alle onderdelen zijn per direct te bestellen bij Vansport.