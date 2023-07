Veilingvoer: de enige Koenigsegg met een atmosferische V8!

De Koenigsegg CCGT is extreem vet én extreem zeldzaam. Dit is namelijk het enige exemplaar.

Auto’s die op Le Mans hebben geracet zijn gewilde veilingobjecten. Logisch, want wat is er nu cooler dan een ex-Le Mans racer? We hebben het antwoord: een Koenigsegg die gebouwd is om op Le Mans te racen, maar nooit zover gekomen is. Dat maakt het een volstrekt unieke auto.

We hebben het over de Koenigsegg CCGT. Deze raceauto dateert uit 2007 en is gebaseerd op de CCR, het tweede model van Koenigsegg. De CCGT was niet zomaar bedoeld als circuitspeeltje (zoals de Zonda R), het doel was deelname aan de GT1-klasse.

Om te voldoen aan de FIA-spelregels moest er uiteraard het een en ander aangepast worden. Zo werd de 4,7 liter V8 ontdaan van superchargers en opgeboord naar 5,0 liter. Dit maakt de CCGT de enige Koenigsegg met een atmosferische V8. Het vermogen was beperkt tot 600 pk, wat destijds de limiet was in de GT1-klasse.

600 pk is voor Koenigsegg-begrippen vrij weinig, maar deze auto weegt minder dan 1.000 kg. Bovendien kan de CCGT meer dan 600 kg aan downforce genereren, mede dankzij de enorme spoiler.

Helaas bleken alle inspanningen om deze auto te bouwen voor niets. In 2008 paste de FIA namelijk de regels aan, toen de Koenigsegg CCGT nog in de testfase zat. Volgens de nieuwe regels was een carbon monocoque niet meer toegestaan en moesten er jaarlijks minimaal 350 straatauto’s gebouwd worden. Daarmee konden de raceplannen van Koenigsegg linea recta in de ijskast.

Het is doodzonde dat we de Koenigsegg CCGT nooit in actie hebben gezien op Le Mans, maar het maakt deze specifieke auto des te specialer. Het is de enige raceauto die Koenigsegg ooit gebouwd heeft en het is de enige Koenigsegg met een atmosferische V8.

Nog even een klein zijspoor: Koenigsegg heeft plannen gehad om meer ongeblazen achtcilinders te produceren. In 2017 had Christian von Koenigsegg namelijk een deal met – jawel – Spyker om de C8 Preliator te voorzien van een atmosferische 5,0 liter V8. We weten allemaal wat daarvan terechtgekomen is.

Gelukkig is van de Koenigsegg CCGT in ieder geval één exemplaar. Die zal volgende week door Bonhams geveild worden tijdens het Goodwood Festival of Speed. Het veilinghuis verwacht dat de auto tussen de 3 en 4 miljoen pond zal opbrengen.

We kunnen het trouwens niet over een atmosferische V8 van Koenigsegg hebben zonder er een filmpje bij te doen. Check daarom vooral even de video hierboven, waar de auto gestart wordt door Christian himself.

Foto’s: Bonhams