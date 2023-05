Bekende YouTuber start een Koenigsegg dealer

YouTuber en ondernemer James Walker brengt Koenigsegg naar zijn thuisland middels een officiële dealer.

YouTube is en blijft lucratieve business, maar tegenwoordig is het keihard werken om er ook echt een inkomen uit te halen. Des te beter is het om naast YouTube ook een goed businessplan te hebben. Als je toch al geld als water hebt, kun je ‘YouTuben’ (of vloggen of influencen) als mooie tweede inkomstenbron erbij houden.

Mr. JWW

Zo begon James Walker, beter bekend als MrJWW, eigenlijk al per definitie. Toen hij zijn YouTube-kanaal startte, had hij al een Ferrari F12 in de garage staan. Dankzij het succes van vele Britse YouTubers toen ter tijd, begon hij ook een YouTube-kanaal waar hij zijn avonturen (meestal in verband met auto’s) deelde met de wereld. Meer dan vijf jaar en 785.000 abonnees later kun je stellen dat hij als mediapersonage ook aardig succesvol is.

Investeren

Maar, zoals gezegd, JWW was eigenlijk altijd al een rijke gast die genoeg geld had voor een varia aan investeringen. Zo bracht hij een auto-detailingbedrijf uit Dubai genaamd NVN naar Londen om daar uit te breiden. Dat avontuur is hij mee gekapt en met het nieuws wat JWW nu brengt, beginnen we een idee te krijgen waarom. Er staat een nog grotere investering voor de deur.

Koenigsegg London

MrJWW maakt namelijk bekend dat hij de handen ineen slaat met Koenigsegg om een dealer van het merk te starten in Londen. Koenigsegg London wordt een officiële merkdealer van het Zweedse merk en het hele zwikkie wordt dus geleid door ‘YouTuber’ MrJWW. Hij is vaker voor de camera verschenen met Christian von Koenigsegg, dus de twee kunnen het vast goed met elkaar vinden. Zo goed dat het merk officieel verkocht gaat worden via een Londense dealer, zo laat JWW onder meer weten in een recente video.

Zoals gezegd, influencen en investeren kan dus prima hand in hand gaan. Het plan is officieel, maar de dealer opent pas op een later moment in de toekomst zijn deuren. Wanneer precies, daarvoor moet je nog even geduld hebben.