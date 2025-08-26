Autoblog.nl

Verdient de BMW (M)330E van Edwin deze magische badge? #MijnAuto

7 Reacties

In deze video neemt Wouter ons mee in een bijzondere rijervaring met de BMW M330e van Edwin.

Kenners weten ook wel dat er geen M330e bestaat, maar Edwin heeft zijn auto zo omgebouwd dat het een dergelijk model moet voorstellen. In deze video gaat Edwin door de lange lijst met mods heen zodat jij aan het einde van het interview zelf mag bepalen of deze M330e de badge waardig is of niet.

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.

  1. roelv60 zegt

    hmm nee. Begrijp best dat zo’n hybride aandrijflijn snel aanvoelt maar ik vind de M opsmuk totaal niet passen bij deze auto. En die bandjes zullen het best flink op hun donder krijgen ja met zo’n gewicht op het circuit. En dan ook nog tussendoor laden. De 340i (ook zonder M tupperware svp) was hier dan de betere keuze geweest.

  3. Johanneke zegt

    Mijn broer heeft vorige week zo’n 330e gekocht. Je krijgt wel veel waar voor je geld hoor. Nieuw waren ze bijna 90k, nu 4.5 jaar oud, net uit de lease, helft van het geld. Was serieus een opgave er 1 te kopen. Je zou denken als je met 45k zwaait zonder inruil dan heb je ze voor het uitkiezen, maar overal waar hij belde waren er al mensen voor hem voor een proefrit of hij was al verkocht.

    Maar, mooi ding. Rijdt goed, ziet er goed uit. Interieur van hoge kwaliteit, knopjes voor je climate control enzo. Beter dan de huidige generatie.

