Verdient de BMW (M)330E van Edwin deze magische badge? #MijnAuto

In deze video neemt Wouter ons mee in een bijzondere rijervaring met de BMW M330e van Edwin.
Kenners weten ook wel dat er geen M330e bestaat, maar Edwin heeft zijn auto zo omgebouwd dat het een dergelijk model moet voorstellen. In deze video gaat Edwin door de lange lijst met mods heen zodat jij aan het einde van het interview zelf mag bepalen of deze M330e de badge waardig is of niet.
Reacties
roelv60 zegt
hmm nee. Begrijp best dat zo’n hybride aandrijflijn snel aanvoelt maar ik vind de M opsmuk totaal niet passen bij deze auto. En die bandjes zullen het best flink op hun donder krijgen ja met zo’n gewicht op het circuit. En dan ook nog tussendoor laden. De 340i (ook zonder M tupperware svp) was hier dan de betere keuze geweest.
jaapiyo zegt
Tuurlijk niet. Leuk is het wel, maar een M is het niet #baaaaaadge
Johanneke zegt
Mijn broer heeft vorige week zo’n 330e gekocht. Je krijgt wel veel waar voor je geld hoor. Nieuw waren ze bijna 90k, nu 4.5 jaar oud, net uit de lease, helft van het geld. Was serieus een opgave er 1 te kopen. Je zou denken als je met 45k zwaait zonder inruil dan heb je ze voor het uitkiezen, maar overal waar hij belde waren er al mensen voor hem voor een proefrit of hij was al verkocht.
Maar, mooi ding. Rijdt goed, ziet er goed uit. Interieur van hoge kwaliteit, knopjes voor je climate control enzo. Beter dan de huidige generatie.
Johanneke zegt
Oh ik ben blind. 530e heeft ie gekocht. Niet zo1 als dit dus. Is het al weekend?
Steven zegt
M330e.
“Maar hij moet nog getuned worden…”
Dat misschien eerst doen alvorens je er een M-opzwiert.
mashell zegt
Natuurlijk niet. Met die ///M spulletjes trek je ///Mokkels of ietwat m waarschijnlijker ///Mannen aan, die tuning heb je alleen nodig als je snel wilt vluchten.
jessepinkman zegt
Altijd leuk als er iemand met veel passie over zijn auto(‘s) praat. Of je het nou wel of niet je smaak is, dat maakt niet veel uit. Mijn advies: tunen en dan ‘316i’ erop plakken. Altijd leuk!