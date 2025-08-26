Verdient de BMW (M)330E van Edwin deze magische badge? #MijnAuto

In deze video neemt Wouter ons mee in een bijzondere rijervaring met de BMW M330e van Edwin.

Kenners weten ook wel dat er geen M330e bestaat, maar Edwin heeft zijn auto zo omgebouwd dat het een dergelijk model moet voorstellen. In deze video gaat Edwin door de lange lijst met mods heen zodat jij aan het einde van het interview zelf mag bepalen of deze M330e de badge waardig is of niet.

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.