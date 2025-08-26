Deze auto is voor de tandarts-assistente

Denk daar maar eens aan als je naar de tandarts moet.

Naar de tandarts gaan is nooit leuk, maar met de juiste mensen kan het bezoek toch meevallen. Peter de Koning zong het al in 1995.

Het is altijd lente in de ogen van de tandarts-assistente.

Spectre Inspired by Primavera

Dat brengt ons vandaag bij de Rolls-Royce Spectre. Wat de lente te maken heeft met deze auto? ALLES! In elk geval deze specifieke uitvoering. De Spectre Inspired by Primavera.

Primavera is Italiaans voor lente. Dat wist jij natuurlijk allang. En dat seizoen staat bij Rolls-Royce centraal in dit project. Het Britse automerk heeft blijkbaar ook een gezellig bezoekje bij de tandarts achter de rug, want op basis de Primavera zijn drie varianten bedacht: Evanescent, Reverie en Blossom.

Bloemetjes en bijtjes op vier wielen

Zoals het een Rolls betaamt, is alles met de hand gedaan en tot in de kleinste details doorgedacht. Denk aan een handgeschilderde coachline waarin een takje kersenbloesem prijkt. Of aan de nieuwe 23-inch velgen die de vorm van een bloeiende bloem imiteren. Op de dorpels en zelfs in de hoofdsteunen komt hetzelfde motief terug.

Echt serieus. Stuur dit artikel van de Rolls-Royce Spectre Primavera door naar je oma. Ze zal het waarderen.

Binnenin is het ook lente. De complete middenconsole en het dashboard zijn afgewerkt in Blackwood-hout, waarin met lasers een bloesemtak is gegraveerd. Daarvoor moesten de techneuten niet minder dan 37 verschillende laserdichtheden uitproberen om het juiste contrast te vinden. Zelfs het schuurproces moest speciaal worden aangepast. Voor wie dat nog niet genoeg is: de deuren bevatten bijna 4.800 sterretjes in de hemelbekleding, en het dashboard licht op met nog eens 5.500 kleine sterretjes.

Een Rolls-Royce Spectre is geen auto voor Jan met de pet. Met deze bloemetjes op de flank en roze details in het interieur moeten we toch denken aan de rijke oma’s van het Verenigd Koninkrijk. Want Lil Bling Bling uit Beverly Hills gaat deze Rolls natuurlijk niet kopen.

Leveringen starten net op tijd voor de lente van 2026. Misschien leuk om cadeau te doen aan de tandarts-assistente?