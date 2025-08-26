Grootste EV-ergernis wordt EINDELIJK aangepakt!

Een beetje transpiratie, is dat nou teveel gevraagd? Eindelijk actie op dit gebied!

Kijk, we kunnen soms lekker zeiken over ons landje. Maar als het aankomt op publieke laadpunten hebben we niets te klagen. In elke fatsoenlijke woonwijk is tegenwoordig wel een laadpaal te bespeuren waar jij je stekkerauto mag inprikken. En de groei gaat gestaag door.

De nieuwste cijfers laten zien dat het tempo echt achterlijk hoog ligt. Volgens de voortgangsrapportage van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) komen er gemiddeld 1.600 publieke laadpunten per maand bij. Laten we wel wezen, Het is ook broodnodig om de groei van het aantal EV’s bij te benen. Alle problematiek rondom een overvol stroomnet daargelaten.

Dekkingsgraad door het dak

Met dit tempo is de landelijke dekking van publieke laadpunten inmiddels gestegen naar 83 procent. Dat betekent in de praktijk dat je vrijwel overal in Nederland op loopafstand een laadpaal kunt vinden. Kunnen jullie provincialen dat bevestigen? Ik kan alleen de glorieuze praktijervaring van de Randstad delen. Dat zit inderdaad wel snor.

Een jaar geleden lag het percentage op 76 procent, dus de vooruitgang is zeker te zien. Toch mooi. Geen enkel EU-land heeft zoveel publieke laadpunten. Gaaf land zou Mark zeggen.

Staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu), die nog wel zijn werk namens het kabinet uitvoert, benadrukt dat plekken waar nu nog geen laadmogelijkheden zijn actief worden aangepakt.

Het ultieme doel is dat straks iedereen in Nederland eenvoudig kan laden, ongeacht waar je woont of werkt. Of je nu arts bent, of leraar. Of je nu borden staat af te wassen of stront staat te ruimen in de dierentuin. Iedereen moet overal kunnen laden.

Grootste EV-ergernis eindelijk aangepakt!

Nu de reden waarom je op dit artikel hebt geklikt. Naast de groei in aantallen laadpunten, wordt er ook gewerkt aan de grootste ergernis in de wereld van de EV-rijder: duidelijkheid over de laadprijzen.

Een speciale taakgroep moet ervoor zorgen dat snellaadstations voorzien worden van prijspalen, vergelijkbaar met tankstations. Daarmee zie je vóórdat je begint met laden wat je sessie kost en hoe dat bedrag tot stand komt.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. Nog altijd zit de prijstransparantie van de EV-wereld verstopt in een doolhof van apps, pasjes, menu’s en kleine lettertjes op websites.

Grote investeringen voor de toekomst

Het ministerie trekt daarnaast fors de portemonnee om ook de zwaardere mobiliteit te elektrificeren. Zo wordt er €65,5 miljoen geïnvesteerd in stroomaansluitingen langs snelwegen. Hiermee moeten elektrische vrachtwagens straks eenvoudig kunnen snelladen tijdens hun ritten.

Daarnaast ligt er nog eens €96 miljoen klaar in de vorm van subsidies voor bedrijven in de logistiek en de bouw. Denk aan publieke of private laadoplossingen die deze sectoren in staat stellen sneller te verduurzamen.

Fantastisch allemaal. Voorwaarts.