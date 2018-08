Verdwaalde bus WD40 tovert BMW E36 om tot open haard

Einde verhaal.

Er is een reden dat je wordt aangeraden – of bevolen – geen brandbare vloeistoffen mee te nemen op het circuit. Die memo heeft de bestuurder van deze vlammende 3-serie overduidelijk niet meegekregen. Tijdens een lokale track day georganiseerd op Motorsports Park in Toronto ging het pas geleden enorm fout.

Het verhaal kent verschillende twijfelachtige punten, waardoor het resultaat zonder meer vernederender is dan dat het had hoeven zijn. De oorzaak van het incident is terug te leiden nog voordat de bestuurder überhaupt het circuit op ging. Niet alleen liet de jongeman een spuitbus WD40 achterin de kofferbak rondslingeren, ook de batterij ligt onbedekt in diezelfde ruimte.

Dit op zich is al een recept voor een regelrechte ravage, maar het wordt nog erger. De plaats waar de bestuurder de auto uiteindelijk parkeert, is voor de wedstrijdleiding en brandweer niet goed zichtbaar. Hierom moet de bestuurder – die logischerwijs lichtelijk in paniek lijkt te zijn – een aardige poos wachten. Echter, in plaats van de kofferbak dicht te laten en de brand van zuurstof te onthouden, verwelkomt hij deze alsof het een groot feest is. (video)

Wanneer de brandweer eindelijk arriveert, is het al te laat voor de BMW. De achterkant staat nog altijd in lichterlaaie en heeft inmiddels vrijwel de gehele kofferbak en een deel van de zijkant opgepeuzeld.

Hierbij krijgen we dus nogmaals de wijze les in het gezicht gedrukt, dat je dergelijke (vloei)stoffen tijdens een track day niet in de auto moet laten liggen. Doe je dit wel, dan zie je bij deze de gevolgen.