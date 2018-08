Kijk! Het is de nieuwe Porsche 992 in zijn blootje

In het rood én in het blauw.

We staan al tijden te springen om de komst van de nieuwe generatie van de Porsche 911 (rijtest). Hoewel Porsche vooralsnog geen concrete informatie naar buiten heeft geslingerd, hebben ze tegelijkertijd niet zozeer geprobeerd de 992 geheim te houden. Regelmatig komen er in interviews dingen naar boven drijven, of krijgen we via Autojunk of een internet-lek foto’s te zien. Vandaag krijgen we wederom te maken met een reeks spyshots, maar in plaats van zijn gecamoufleerde jas, heeft de auto helemaal geen kleding aan!

Dit betekent dat we voor het eerst een écht goede kijk krijgen op de aankomende Porsche 911, die volgend jaar gepresenteerd moet worden. Porsche heeft, op een paar miniscule accenten na, vrijwel alle beplakking van de auto getrokken. Belangrijker: het is de eerste maal dat Porsche de auto in een opvallende kleur naar buiten durft te laten gaan.

Hoewel de 992 qua ontwerp weinig afwijkt van de huidige generatie 911, is het zonder meer een frisse kijk op de meest populaire Porsche. Met name de achterzijde is onder handen genomen. Hier herkennen we het doorgetrokken achterlicht, dat we in de toekomst eveneens op de volledig elektrische Taycan zullen terugvinden. Aan de voorzijde lijken de luchtinlaten groter, of in ieder geval breder. Met name op de rode 992 is dit goed te zien.

Over die rode 992 gesproken, draaien we de auto weer om en kijken we naar zijn achterwerk, dan spotten we een viertal uitlaten. Dit in tegenstelling tot de twee uitlaten op de blauwe 992. Dit doet ons vermoeden dat het rode exemplaar krachtiger is dan zijn blauwe broer. Immers, meer uitlaten = meer vermogen. Mogelijk hebben we te maken met de Carrera 4S.

Het ligt in de lijn der verwachting dat Porsche, nu ze de 992 zo over straat laat rijden, binnenkort zal onthullen. Wellicht staat de auto volgende maand al op de Paris Motor Show.

