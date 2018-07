Ford Escort Cosworth van Ken Block verwoest na brand

RIP.

Een Ford Escort Cosworth is minder onder ons. Gestorven in het harnas, dat dan weer wel. Het betrof de Escort Cosworth van Ken Block. De stuntrijder gaat met zijn auto’s compleet los en dan bestaat de kans dat het een keer fout gaat. Het was een vrij speciaal exemplaar, want met deze Escort RS werd in 1991 deelgenomen aan WRC’s Group A-series.

In dit geval ging het fout tijdens een autorally. De Amerikaan nam met zijn Escort deel aan de New England Forest Rally in Maine, Verenigde Staten. Bij het nemen van een bocht raakte de Escort een steen, waardoor het linkervoorwiel de auto lanceerde. De steen lag nét buiten het parcours, maar Block nam de bocht iets te scherp. Block en zijn co-rijder Alex Gelsomino vliegen een paar keer over de kop en komen tot stilstand. Vrijwel daarna vliegt zijn Ford in de hens.

Er is geen redden aan en de Cosworth fikt compleet af. Block en Gelsomino hebben geen verwondingen overgehouden aan het ongeluk. De Ford kwam er minder goed vanaf. Dankzij draaiende actiecamera’s op de helm van de coureur is het moment vastgelegd. Je kunt de video hieronder bekijken.



Foto: de Cosworth van Block in betere tijden, zonder stickers.