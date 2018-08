Nein! Mercedes klaar om teamorders in te voeren

Niet waarop we zitten te wachten.

Mercedes begint het vuur onder de voeten steeds heviger te voelen branden. De Duitse equipe onder leiding van Toto Wolff staat momenteel bovenaan in het rijdersklassement, maar wil er alles aan doen dit zo te houden. Mercedes beseft maar al te goed dat het niet meer zo dominant is als in voorgaande jaren. Om Ferrari-coureur Sebastian Vettel achter zich te houden, is het team zelfs bereid gebruik te maken van teamorders.

Dit is een ernstige zaak voor Mercedes, daar de Duitsers zich eigenlijk in geen geval willen wenden tot dergelijke maatregelen. Zelfs in de meest dramatische Grand Prixs – Abu Dhabi 2016, bijvoorbeeld, met Hamilton en Rosberg – proberen ze dergelijke hiërarchische beslissingen te vermijden.

Echter, nu er een kampioenschap op het spel staat, bekijkt Mercedes het op een andere manier. Zo heeft Toto Wolff recentelijk aan Autosport laten weten dat Mercedes dit jaar mogelijk bereid is haar overtuigingen in het water te gooien. Niet onlogisch, want de Duitse equipe moet haar punten in de laatste acht wedstrijden proberen te maximaliseren. Hamilton staat vooralsnog 17 punten voor Vettel, maar de volledige paddock lijkt ervan overtuigd dat Ferrari de rest van het jaar zal domineren, mits het geen fouten maakt.

Hoewel Toto Wolff het naar eigen zeggen met pijn in zijn hart moet overwegen, maakt Mercedes na de Grand Prix van Italië een beslissing over haar kijk op teamorders.

“I hate to do that. It is completely against my racing instinct. We try to be very neutral to both drivers and we haven’t done it yet, and we haven’t discussed it. Let’s see how Monza pans out and how it goes, and then we will address the question of whether we need to put all force behind one driver. And we owe it to the two men and F1 to not interfere in the racing.”