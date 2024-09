Vereniging Elektrische Rijders fakkelt hybrides af

Hybrides zijn het slechtste van twee werelden, aldus de Vereniging voor Elektrische Rijders.

De discussie is al zo oud als de hybride zelf: is het nu het beste van twee werelden of het slechtste van twee werelden? De Vereniging Elektrische Rijders heeft hier een duidelijke mening over, zo blijkt uit een artikel van de NOS.

Aanleiding is het stijgende marktaandeel van hybrides, waar de groei van EV’s een beetje stagneert. De onheilsberichten over EV’s gaan overigens vooral over Europa in zijn geheel, in Nederland stijgt het aandeel van EV’s nog steeds. Alleen niet zo hard als dat van hybrides.

Daar is de Verening van Elektrische Rijders helemáál niet blij mee. Woordvoerder Leonie van Beuken noemt hybrides “the worst of both worlds”, in goed Nederlands. “Uit alle testen blijkt dat ze in de praktijk namelijk vaker méér uitstoten dan reguliere brandstofauto’s. Wie de accu niet oplaadt, gebruikt alleen de brandstofmotor die vaak erg onzuinig is. En ze zijn afhankelijk van fossiele brandstoffen.”

Dit zijn wel boude claims. Dat de fabrieksopgave van PHEV’s ver van de realiteit staat is nogal wiedes en ook herhaaldelijk met onderzoek bevestigd. Daarbij wordt vaak echter geen directe vergelijking gemaakt met reguliere benzineauto’s, dus om te zeggen dat hybrides vaak méér uitstoten gaat nogal ver. Daarbij lopen onderzoeken al snel achter de feiten aan, want een moderne PHEV met 100 km elektrische range is al heel wat anders dan een Outlander PHEV van 10 jaar geleden.

Daar komt bij: de BOVAG-cijfers die de NOS heeft geraadpleegd gaan niet alleen over plug-in hybrides, maar over alle hybrides. Dus ook hybrides die je helemaal niet hoeft op te laden en gegarandeerd zuiniger zijn.

Bron: NOS

Foto: de nieuwe Toyota Prius (zeldzaam!), gespot door @flyingduckman