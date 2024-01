Dit circuit VERBIEDT elektrische auto’s (en hybrides)

Ja, er is dus een circuit dat elektrische auto’s verbiedt. Ook plug-in hybrides zijn niet welkom.

Elektrisch rijden heeft natuurlijke vele voordelen. Ga maar een keer op vakantie met je elektrische auto. Dan sta je op de Route Soleil te laden met al die Model Y en Enyaq iV-eigenaren die te praten over alle pluspunten van het elektrische rijden. En je hebt meestal echt wel meer dan een half uur de tijd om te praten daarover. Die tijd geeft een EV je gewoon die je met een auto met verbrandingsmotor niet hebt. Dat snelle tanken is natuurlijk hartstikke asociaal.

Je zou denken dat EV’s overal graag geziene gasten zijn, maar niet in Anglesey. Dit is een circuit in Wales dat je ongetwijfeld kent als je de videootjes van Chris Harris bekijkt of Evo Magazine leest. Het is een geweldige baan, gelegen aan het water. Je voelt het al een beetje aankomen natuurlijk, maar dit circuit verbiedt elektrische auto’s.

Geen trackdays voor elektrische auto’s

Ja, dat lees je goed. Vanaf 2024 is het niet meer toegestaan om met je elektrische auto deel te nemen aan een trackday. Trackdays zijn enorm populair in Groot-Brittannië. Niet alleen hebben veel Britten specifieke auto’s daarvoor, maar ze schromen er ook niet voor om hun eigen normale auto te pakken en daar wat lol mee te beleven. Dat mag nu dus alleen als het geen elektrische auto is.

Mocht je denken dat het keiharde clickbait is: integendeel! Het gaat namelijk niet alleen om elektrische auto’s, maar alle geëlektrificeerde voertuigen! Dus ook een hybride of elektrische motor kun je niet mee nemen het circuit op. Je kunt alleen een voertuig meenemen met enkel en alleen een verbrandingsmotor.

Waarom verbiedt dit circuit EV’s?

Wat er precies aan de hand is, dat is niet duidelijk. De directie meldt gewoon kort en bondig dat EV’s niet meer toegestaan zijn. Nu zijn de meeste elektrische auto’s of hybrides niet echt geschikt voor het betere circuitwerk. Vanwege die loodzware accu’s is het gewicht te hoog en dankzij de lage energiedichtheid zijn die accu’s ook zo leeg. Dus in dat op zich is het een beetje een vreemde regel. Een samenscholingsverbod op een parkeerplaats in Antarctica kun je ook invoeren, maar het is niet iets dat veel voorkomt (of dat je er veel last van hebt).

De enige reden die we kunnen bedenken is brandveiligheid. Ondanks dat de kans dat een auto met verbrandingsmotor veel sneller vlam vat, is het blussen van een EV vrij omslachtig. Wellicht dat ze daardoor elk risico willen vermijden op Anglesey.

Via: Visor Down

Met dank aan Martijn voor de tip!