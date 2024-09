ID. Buzz heeft nu eindelijk een fatsoenlijk trekgewicht

De ID. Buzz Cargo 4MOTION begint op een werkpaard te lijken.

Als je praktisch ingesteld bent als ondernemer kom je misschien niet zo snel uit bij de ID. Buzz. Volkswagen breidt nu echter het gamma van de ID. Buzz Cargo uit en daarmee wordt de hippe bus toch weer een stukje praktischer.

De ID. Buzz Cargo was er aanvankelijk maar in één uitvoering, en die had een trekgewicht van slechts 1.000 kg. Dat is vrij matig voor een bedrijfswagen. Het gamma wordt nu echter aan alle kanten uitgebreid. Vorige week kwamen al de 7-zits ID.Buzz en de GTX, nu zijn er ook nieuwe versies van de ID. Buzz Cargo.

Volkswagen introduceert nu de ID. Buzz Cargo 4MOTION, met – inderdaad – vierwielaandrijving. Deze heeft niet alleen meer vermogen (340 pk), maar ook meer trekgewicht. De 4MOTION mag 1.800 kg trekken. Dat begint ergens op te lijken. De instapversie mag nog steeds 1.000 kg trekken en de versie met 286 pk 1.200 kg.

Over de instapversie gesproken: die is ook nieuw. Deze heeft 170 pk en 334 km range uit een 59 kWh accu. Dat betekent ook dat de ID. Buzz Cargo goedkoper is geworden. Voor €39.990 ex. btw heb je de Economy Business. Die is wel tijdelijk leverbaar, dus na verloop van tijd wordt ‘ie weer duurder.

Voor de volledigheid hieronder de complete prijslijst van de ID. Buzz Cargo:

Volkswagen ID. Buzz Economy Business (170 pk): €39.990

Volkswagen ID. Buzz Economy Business (286 pk): €43.500

Volkswagen ID. Buzz Cargo (170 pk): €46.390

Volkswagen ID. Buzz Cargo (286 pk): €50.300

Volkswagen ID. Buzz Cargo 4MOTION (340 pk): €51.990

Zelf samenstellen kan natuurlijk ook, in de Volkswagen configurator