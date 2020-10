PHEV helemaal niet zuinig, zeggen geleerden - Autoblog.nl

We beginnen met een bijzondere stelling. De PHEV is helemaal niet zuinig, aldus mensen die het kunnen weten. Om met Phoebe Buffay te spreken: “that is brand new information!!!!“

Welkom bij de Vereniging van Eigen Mening & Open Deur op de vroege zondagmorgen. Er is weer een stichting geweest die een onderzoek heeft uitgevoerd. De uitkomst? Een PHEV is helemaal niet zuinig en superslecht voor het milieu. Aangezien ze onderzoek hebben gedaan, is het waar. Maar hoe kan dat dan?

Onderzoekers

Allereerst even de onderzoekers. Die komen van het International Council on Clean Transportation en Fraunhofer ISI-instituut. De hebben de data van meer dan 100.000 PHEV’s verzameld. Auto’s die rondrijden in Azië, Europa en de VS. Hun bevindingen waren vernietigend: de PHEV is helemaal niet zuinig. Nee, deze is minimaal TWEE keer zo onzuinig als de fabrikant beloofd. Of het nu gaat om de NEDC óf WLTP meetmethode. Overigens, vier keer erger dan de opgave was ook geen uitzondering in dit onderzoek.

PHEV helemaal niet zuinig, dus

Dus al die auto’s die onder de 50 gram CO2 per kilometer uitstoten op papier, doen gewoon tussen de 100 en 200 gram per kilometer op asfalt. Er is ook gekeken hoe dit nu kan, want het verschil is heel erg groot. Het antwoord is simpel en had niemand van te voren kunnen bevroeden. Veel van deze PHEV’s worden gereden als auto van de zaak (veel kilometers) en de bestuurders zijn bewapend met een brandstofpas. Het is dus een beetje dweilen met de kraan open.

Te veel power, te weinig juice

De onderzoekers stellen dat het maximale vermogen veel te hoog is en de capaciteit van de accu’s juist te laag. Hierdoor komt het dat PHEV’s helemaal niet zuinig zijn. Als een fabrikant met een PHEV écht een verschil wil maken, moet de actieradius minimaal 80 kilometer zijn.

Stof tot nadenken

Kortom, veel stof tot nadenken. Vergeet niet dat écht zuinige auto’s als een Citroen C1 of Seat Mii binnenkort van de markt verdwijnen vanwege hun relatief hoge (doch zeer realistische) uitstoot. Dit terwijl enorme slagschepen als de Porsche Panamera en Range Rover met hun minder realistische cijfers wél voldoen aan de eisen van de milieupolitie.

PHEV helemaal niet zuinig door verkeerd gebruik

Er wordt dus met name geen rekening gehouden met het gebruik van de PHEV. Het is een beetje als een lidmaatschap van een sportschool. Als je dat pasje hebt, wordt je niet automatisch fit en slank. Je moet de hamburgers inwisselen voor worteltjes en daadwerkelijk actief bezig zijn op de sportschool. Overigens is de uitkomst bijzonder opmerkelijk van het onderzoek. De leidinggevende in het onderzoek, Patrick Plotz, was een paar jaar geleden nog vóór de PHEV. Ook na bevindingen van een onderzoek.

WLTP-verbruik van auto’s op de afbeeldingen:

Porsche Panamera 4S Sport Turismo e-Hybrid: 1 op 33,3 BMW 745e: 1 op 47,62 Volvo XC90 T8 R-Design: 1 op 47,62 Mercedes-Benz GLE 350e 4Matic: 1 op 111,11 Range Rover Autobiography LWB: 1 op 47,62 Audi Q8 60 TFSI e: 1 op 38,46 Citroen C1 1.0 VTi I: 1 op 20,8 (BOE!!!!)

Bron: Automotive News.