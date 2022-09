Vergelijking: Ferrari Purosangue vs Urus en DBX

Ferrari geeft ons de nieuwe Purosangue als hun invulling in het steeds belangrijker wordende SUV-segment in de topklasse. Dus halen we even de twee meest directe concurrenten erbij.

Opschudding in autoland: het is gebeurd. Ferrari komt eindelijk met hun langverwachte SUV genaamd Purosangue. Daarmee volgt Ferrari het voorbeeld van onder meer Porsche, Mercedes-Maybach, Bentley, Rolls-Royce, Maserati, Aston Martin en Lamborghini. Voor de meeste van deze merken zet een SUV, niet perse een traditioneel model, flinke zoden aan de dijk. Logisch dus dat Ferrari er ook eentje wil.

Ferrari Purosangue versus Urus en DBX

Maar is het ook wat? Wij pakken even de twee meest directe concurrenten van de Ferrari Purosangue erbij, wat volgens onze compleet onafhankelijke jury genaamd ‘logica’ de iets sportiever georiënteerde Lamborghini Urus en Aston Martin DBX zijn. Omdat Ferrari gelijk met flink geweld komt, pakken we voor Lamborghini en Aston Martin wel hun meest krachtige variant erbij: de Urus Performante en de DBX 707.

Exterieur

Over het exterieur kunnen we kort zijn: dat moet je zelf even bepalen. Wel is duidelijk dat de Purosangue de outsider is qua vorm. Alle drie hebben ze een vrij sterk aflopende C-stijl, maar proportioneel is de Purosangue meer een soort hatchback, met een achtergedeelte dat vooral erg doet denken aan de GTC4Lusso die hij technisch gezien opvolgt. Ook valt op dat de Purosangue een veel langere motorkap heeft, of in ieder geval die illusie wekt. De Urus en DBX lijken daarom iets meer op een traditionele coupé-SUV. Een laatste verschil waar de Purosangue zichzelf bijzonder mee maakt: zelfmoorddeuren achter. De deuren van de Urus en DBX scharnieren gewoon aan de voorkant.

Qua maten is het overzichtelijk om het even in een tabel weer te geven:

Purosangue Urus Performante DBX 707 Lengte 4.973 mm 5.112 mm 5.039 mm Breedte 2.028 mm 2.181 mm 2.220 mm Hoogte 1.589 mm 1.638 mm 1.680 mm Wielbasis 3.018 mm 3.003 mm 3.060 mm Gewicht 2.033 kg 2.153 kg 2.245 kg

De Ferrari is hier duidelijk een kleine jongen. Korter, smaller en lager dan zowel de Urus als de DBX. Dat scheelt ook gewicht: een lichtgewicht auto is het niet, maar hij duikt wel bijna onder de twee ton. Dat kan je van de Urus, die al flink op dieet ging sinds de Performante-versie, niet zeggen. Om nog maar te zwijgen over de eigenlijk loodzware DBX.

Specs

Dat is allemaal hartstikke leuk, maar voor merken als Ferrari, Lamborghini en Aston Martin is het wedstrijdje ver-plassen natuurlijk het leukst als het gaat om de aandrijflijn. Ook hier lijkt het alsof de Ferrari van een hele andere planeet komt dan de Lamborghini en Aston. Waar die laatste twee beide genieten van een Duitse Biturbo V8 die in beide auto’s precies 4.0 liter groot is, ligt er in de Ferrari Purosangue een 6.5 liter grote, natuurlijk ademende V12 van eigen makelij.

Qua pk lijkt het erop dat Aston en Ferrari een beetje uitlopen: met respectievelijk 707 en 725 pk staat er iets meer op papier dan de 666 pk van de Urus. Op de sprint zie je daar het resultaat van: het is 3,3 seconden voor de Ferrari en 3,6 seconden voor de Urus. De DBX bewijst juist dat hij zijn gewicht goed kwijt kan en de sprint in 3,2 seconden piept. Zowel de DBX als de Purosangue jakkeren door naar 310 km/u terwijl de Urus met 306 km/u nét achterblijft. De verschillen zijn minimaal, maar wel aanwezig!

Ter info weer even een overzichtelijke tabel:

Purosangue Urus Performante DBX 707 Motor 6.5 V12, N/A 4.0 V8, Biturbo 4.0 V8, Biturbo Vermogen 725 pk 666 pk 707 pk Sprint 0-100 km/u 3,3 sec 3,6 sec 3,2 sec Topsnelheid 310 km/u 306 km/u 310 km/u Aandrijving AWD AWD AWD

Prijzen

Je kan nu denken dat de Ferrari, niet perse heel overtuigend, de beste keuze is. Helaas betaal je daar wel voor. De DBX is de prijspakker, die heeft een wereldwijde vanafprijs van zo’n 260.000 euro (verschilt per markt). De Urus zit daar net een beetje boven met een richtprijs van zo’n 300.000 euro. Ferrari richt hun wereldwijde vanafprijs op 390.000 euro. Dat is wel even een fors verschil, helemaal als je bedenkt dat de specs dus niet gigantisch verschillen. Vooral de extra vier cilinders hakken er echt hard in.

Conclusie

Kortom: wil je een V12, dan is je keuze snel gemaakt. Dan moet je de Ferrari Purosangue hebben. Heb je genoeg aan acht cilinders, wil je niet te veel geld uitgeven en is vooral snelheid je ding, dan moet je de DBX 707 hebben. Wil je een manusje-van-alles, meester-van-niks: dan is de Urus een allrounder, al valt hij in dit vergelijk wel een beetje tegen. Wij durven eigenlijk niet te zeggen dat de 130.000 extra euro’s voor de Purosangue ten opzichte van de DBX 707 echt klinken als een overtuigend argument. Op papier zou Autoblog Consumentenbond dus de Aston aanraden. Maar mocht jij een hele andere voorkeur hebben, dan horen we dat natuurlijk graag in de reacties.

Een paar dingen die we er nog wel bij willen zeggen: dit zijn de echte sportievelingen waar Ferrari de Purosangue gelijk middenin gooit. Er komen versies zonder V12, al is nog nergens bevestigd welke motor die exact hebben. Met een lagere vanafprijs is het zeker de moeite waard om de Purosangue nog eens te meten met de standaard Urus en DBX. Die houd je nog van ons tegoed!