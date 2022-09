Over en uit voor de Volkswagen Arteon in 2024

Een grote favoriet als stijlvol sedan-alternatief gaat ons verlaten en al in 2024: het is over en uit voor de Volkswagen Arteon.

Kan een auto saai zijn en tegelijkertijd enorm interessant? Ja hoor, de Volkswagen Arteon en (Passat) CC bewijzen al jaren dat een mooie auto ook in de smaak kan vallen ondanks een vrij saaie aandrijflijn. Dat is geen kritiek overigens, we bedoelen maar te zeggen dat als je de ranke, bijna coupé-achtige koets wegdenkt, er gewoon een Passat staat. Als je bij Volkswagen ‘gewoon’ een sedan of stationwagon zoekt, is de Passat (Variant) altijd de beste keuze geweest. Je koopt een CC of Arteon omdat je hem mooi vindt.

Volkswagen Passat CC

Gelukkig deed men dat dan ook. We nemen in vogelvlucht nog even de geschiedenis met je door. De Volkswagen Passat CC verscheen in 2008 aan de zijde van de Volkswagen Passat (B6) waarmee hij zo’n beetje al zijn techniek deelt. Qua koets is het duidelijk een uitgesproken andere auto dan de Passat, veel sierlijker en ook wel wat statiger. Er rijdt net even wat meer dan je standaard lease-sedan of estate die je vindt in de Passat. Overigens staat er dus nog wel Passat op de bips en opvallend genoeg geen CC. Normaliter verwacht je dat CC trouwens voor Coupé/Cabriolet staat, een afkorting voor de meeste cabriolets met een vouwdak. Bij de Passat CC staat het voor Comfort Coupe.

Volkswagen CC

Waar het zo rond 2011 tijd was voor een volledig nieuwe Passat (B7), bleef het voor de Passat CC bij een grondige facelift. Die kwam in 2012 en de veranderingen zijn zoals je die verwacht in die tijd: nieuwe LED-kermis voor en achter, nieuwere techniek in het interieur en voor het eerst een R-Line pakket om de auto wat sportiever te laten ogen. Een iets meer opvallende keuze: de naam Passat verviel. Vanaf 2012 heette de sierlijke broer van de Passat simpelweg Volkswagen CC.

China

Mocht je overigens denken dat je veel meer exemplaren van de Passat (Variant) ziet dan van de CC, dan klopt dat in theorie. Een echte hardloper is het hier nooit geweest. Onze markt is dan ook niet waar de CC écht scoorde. In China, waar de CC meer status heeft dan een doodgewone Magotan (Passat), was/is het een hit.

Sterker nog, daar kreeg de Volkswagen CC een tweede generatie! Nu heftig leunend op de techniek van de Passat (B8) werd het recept verbeterd voor de toen huidige tijd (2018). En het is nog steeds een mooie auto. Wij kregen de nieuwe CC niet. Tenminste, niet als nieuwe CC.

Volkswagen Arteon

Want, laat je niet misleiden: de Chinese CC is gewoon hun versie van de Volkswagen Arteon! En die kregen wij in Europa dan weer wel. Hetzelfde recept en het blijft leuk: een sierlijke Passat die iets meer excentriek oogt. Terwijl ook hier de technische basis identiek is aan de Passat (B8). Om nog heel even in China te blijven: daar kwam al vrij snel een ‘CC Shooting Brake’, wat overigens dankzij plastic wielkasten en verhoogde veren een soort Alltrack is.

Onze Arteon

Voor ons in Europa bleef het de eerste drie jaar bij een Volkswagen Arteon ‘coupe’. Zoals gezegd week het motorenaanbod niet echt af van de Passat, dus moest vooral de mooie koets het werk doen. Ook de Arteon wist de harten van de autoliefhebber vrij snel te veroveren. Helemaal vanaf 2021.

Shooting Brake én R!

Want na een kleine facelift was het eindelijk tijd om de Volkswagen Arteon even iets meer te profileren ten opzichte van de Passat. Er kwam namelijk een Arteon R én een hippe Arteon Shooting Brake. En als kers op de taart een Arteon R Shooting Brake! Goed, het is allemaal ‘gewoon’ de 2.0 TSI, maar dan wel met 320 pk. Het is gewoon lekker spul en dat allemaal in een bloedmooie koets.

Arteon exit

Je hoort het, wij houden wel van de Volkswagen Arteon. Toch moeten we binnenkort afscheid nemen. Zeer binnenkort zelfs: de Volkswagen Arteon gaat ons verlaten in 2024. Dan is deze generatie Arteon aan zijn einde en er staat geen directe opvolger klaar. Wij proberen hard om niet te huilen. Reden voor het droppen van de Arteon is natuurlijk dat de verkopen achteruit gaan, want auto’s voor de groep mensen die een auto koopt ‘omdat hij mooi is’, zitten al jaren in het geding.

ID Aero

Mocht jij nou nog steeds opzoek zijn naar een strak gelijnde sedan in het D-segment, dan is er nog hoop. De Volkswagen Arteon krijgt geen opvolger, maar er komt in 2023 wel een model dat er erg op lijkt. Dat wordt de ID Aero, die en profil in ieder geval al wat doet denken aan de Arteon. De ID Aero wordt officieel gezien als de ‘vervanger’ van de Passat sedan en schakelt dus eigenlijk de Passat en Arteon gelijk in dezelfde auto. En zoals het nu lijkt is onderstaande auto min of meer precies de auto die we mogen verwachten. Dat is goed nieuws.

Ook voor liefhebbers van lekkere estates valt het hopelijk niet zo zwaar dat de Arteon Shooting Brake ons verlaat, want van de ID Aero staat ook een stationwagon-versie gepland. Die kregen we ook al eens te zien als ID SPACE VIZZION concept en die wordt ook tegen 2023, misschien 2024 verwacht. Olifant in de kamer is voor liefhebbers van brom-motoren dat de ID Aero-modellen natuurlijk elektrisch zijn. Ach, als ze er zo uitzien als dit paar, waarom ook niet? (via Automotive News)