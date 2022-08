Lamborghini Urus Performante is helemaal officieel!

De Lamborghini Urus Performante is stiekem echt een bruut apparaat met nauwelijks extra vermogen. Toch willen we deze hebben!

Gisteren kon @rubenPriest al wat gelekt beeldmateriaal met jullie delen. De über-SUV van Lamborghini zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Er zijn inmiddels meer dan 20.000 exemplaren van de Lamborghini Urus gebouwd en nu is het tijd voor een extra heftige versie, de Performante!

Nu weet je bij de Huracán dat Perfomante staat voor meer vermogen in combinatie met een lager gewicht. Nou, dat is gelukt maar in beide gevallen niet zo extreem als je mag verwachten.

Het gewicht daalde namelijk met 47 kilogram. Een standaard Urus weegt weeft zo’n 2.200 kilogram, dus deze weegt dan 2.153 kg. Dat valt mijn zus ook af als ze naar de bakker loopt om haar dagelijkse slagroomtaart op te halen als het ware.

Motor Lamborghini Urus Performante

Zonder gekheid, in veel gevallen maken opties een veel groter verschil, dus het is van zuiver theoretische waarde. Dan het vermogen. Nam dat dan toe? Ja, de Urus Performante heeft nu 666 pk. Hahaha, 666.

Het koppel is met 850 Nm gelijk aan dat van de normale Urus. Qua prestaties scheelt het dan ook bijna niets, want de topsnelheid is gelijk gebleven: 306 km/u. Wel is de sprint ietsje sneller achter de rug: 3,3 seconden in plaats van 3,6.

Dit klinkt allemaal heel erg bescheiden. Bijna het label Performante niet waardig. Maar we moesten even diep in het persmateriaal duiken om erachter te komen dat dit misschien wel een bijzonder spectaculaire auto is geworden.

Ze hadden makkelijk meer vermogen uit de auto kunnen halen om iedereen tevreden te stellen, maar Lamborghini heeft de Urus juist onderhuids aangepast. Ingrijpende wijzigingen aan de hardware die je vanaf de buitenkant niet ziet.

VEEL chassis-aanpassingen

Het grootste verschil is het chassis. Lamborghini heeft het luchtveringsysteem overboord gegooid. Weg. In plaats daarvan heeft de Urus Performante stalen veren! Als je een sportieve auto hebt, is dat het beste. Met luchtvering gaat er vaak erg veel informatie verloren. Het is zwaar, onderhoudsgevoelig en qua gevoel is het altijd een tikkeltje kunstmatig. Niet erg in een grote limo of SUV, maar in een sportieve auto wil je stalen veren.

De spoorbreedte is 1,6 centimeter groter. In totaal staat de Urus Performante 20 millimeter dichter bij het asfalt. Daarnaast is het differentieel aangepast: dat moet nu effectiever functioneren. De vierwielbesturing reageert nu een stuk sneller. Tevens is de besturing aan de voorzijde is opnieuw gekalibreerd. Ook is er een nieuwe rijmodus: Rally!

Wielen Lamborghini Urus Performante

Ook leuk, Lamborghini zegt dat je de veelspaaks-velgen in slechts 22 inch moet bestellen, die zijn namelijk het lichtst. Wil je opvallen is 23 inch overigens gewoon mogelijk. Optioneel kun je Pirelli P Zero Trofeo R-banden bestellen. Deze worden specifiek voor deze auto gebouwd.

Het zijn in feite nét straatlegale semislicks. Ja, semislicks Onder een enorme SUV. Al deze aanpassingen moeten zorgen voor een beter sturende auto. Meer vermogen scoort beter (zeker op de korte termijn), maar de moeite die Lamborghini heeft gedaan om er iets bijzonders van te maken is absoluut indrukwekkend.

Qua uiterlijk is de Urus Performante langer dan het reguliere model. De neus is afwijkend en steekt verder naar voren. Ook de achterbumper wijkt af. Daaronder zien we een speciaal uitlaatsysteem van de Sloveense firma Akrapoviç. Ook zul je zien dat er spoilers aanwezig zijn.

Naast de kofferklep-spoiler is er ook een flinke vleugel op het dak. In totaal nam de downforce op de Urus toe met 8% door de spoilers. Alleen de achterspoiler was al goed voor 30%. Tenslotte is er een koolstofvezel motorkap. Wanneer de Lamborghini Urus Performante leverbaar wordt, is niet bekend.

Meer lezen? Dit is 15 keer een Lamborghini urus op Nederlands kenteken!