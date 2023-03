Verkeersregels blijven lastig voor FVD’er

Verkeersregels volgen blijven een uitdaging voor FVD’er Gideon van Meijeren. Inmiddels riskeert hij zelfs een celstraf.

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren heeft regelmatig wat moeite met het zich houden aan de verkeersregels. Inmiddels heeft hij een hele rits aan overtredingen op zijn naam waardoor hij zelfs kans maakt om in het gevang terecht te komen.

Wat heeft de FVD nu weer verkeerd gedaan?

Nou het gaat hier niet om de partij hè? We zijn Op1 of Jinek niet natuurlijk. We verbazen ons er alleen wel over dat een Provinciale Statenlid als Gideon zich niet aan een paar verkeersregels kan houden.

Zo was het gemeenteraadslid Van Meijeren zijn rijbewijs eerder al kwijt en werd toen gesnapt met door rood rijden op een scooter. Dat mag op zich al niet, maar rijden op een scooter terwijl je rijbewijs is ingenomen is een misdrijf waar hij een gevangenisstraf van veertien dagen voor riskeert. Kennelijk interesseert het hebben van een rijbewijs zijn generatie geen zier.

Ook weigerde hij een blaastest omdat hij zich door de politie bij de aanhouding geïntimideerd voelde. Blazen was sowieso overbodig want hij is geheelonthouder, aldus politicus Gideon.

Zonder gordel

Met al die verkeersovertredingen natuurlijk niet super handig om dan een filmpje op te nemen onderweg naar een verkiezingsbijeenkomst. Net als je het roze pasje weer terug hebt en al helemaal niet als partijbons Gideon zijn gordel niet om heeft gedaan.

Of Gideon zonder kennis van verkeersregels veilig op de campagne bijeenkomst in Twente is aangekomen om met een goudgele alcoholvrije rakker te proosten op de verkiezingen is ons onbekend. Ons welgemeende advies aan de meer dan fulltime volksvertegenwoordiger zou wel zijn om iets beter op te letten wat hij doet in het verkeer.

Via: Ad.nl