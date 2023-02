Rijbewijs halen boeit jongeren steeds minder

Er halen nog altijd minder jongeren hun rijbewijs dan in 2019, voor de coronapandemie.

Corona blijft ons achtervolgen. Het zit als een kriebel in je neus op je schouder bij carnaval, je kunt Twitter niet openen of het gaat erover en de gevolgen worden nog altijd breed uitgemeten in de media. Eén van die gevolgen is dat er minder jongeren hun rijbewijs halen dan voor het hele Covid-19 ellende verhaal.

Tijdens de pandemie werden er namelijk de nodige maatregelen getroffen om het killervirus in te dammen en konden rijlessen niet doorgaan en werden de examens uitgesteld.

Minder nieuwe bestuurders

Het effect is dat er nu minder nieuwe bestuurders zijn en er juist meer 75-plussers achter het stuur zitten. De boomers moeten natuurlijk ook eerst een eind rijden voor ze op de elektrische fiets kunnen stappen om de bossen en fietspaden onveilig te maken.

Meer ervaren bestuurders en minder nieuwe dus. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin 2023 hadden er 191.000 jongeren van 17, 18 of 19 jaar hun roze papiertje pasje in het bezit.

Dat is 14 procent minder dan in 2019; het laatste volledige jaar voor de lockdowns. In dat jaar melde het CBS 227.000 jongeren met een rijbewijs. Overigens zijn we wel met een inhaalslag bezig, want in 2022 waren er meer rijbewijshouders onder jongeren dan in 2021.

Die “oudjes” zitten dus in de lift, maar niet gek natuurlijk met de huidige vergrijzing. Daarnaast rijden mensen ook steeds langer door. Zo’n 28.000 bestuurders zijn 90 plus! Die komen dus nog altijd elke zondag het vlees bij hun achterkleinkinderen snijden.

Rijbewijsverdeling

Even nog wat verder de cijfers in. In Roosendaal (Noord-Brabant) en Staphorst (Overijssel) hebben de meeste mensen een rijbewijs. Van alle inwoners boven de 17 jaar, heeft 92 procent daar een roze pas.

De provincie Utrecht heeft 91 procent rijbewijsbezitters in huis. In de stad Amsterdam is de auto inmiddels zo ontmoedigd door de gemeente dat nog slechts 62 procent het de moeite vindt om een rijbewijs in zijn bezit te hebben. Ook in Den Haag en Maastricht boeit het hebben van een rijbewijs kennelijk niet. Daar ligt het percentage op 64 procent.

Bezit versus roze pas

Het autobezit loopt terug onder jongeren. Een nieuwe auto is überhaupt niet meer betaalbaar als je jong bent. Van de 1,8 miljoen 30-minners met een rijbewijs hebben er 720 duizend ook daadwerkelijk een auto.

Bij 75-plussers ligt het aantal rijbewijshouders het dichtst bij het aantal autobezitters met 995 duizend tegen 754 duizend.

Begin 2023 telde Nederland in totaal ruim 6,8 miljoen autobezitters. Particulieren bezitten in totaal 7,8 miljoen auto’s. Dat is dus exclusief leasebakken en dat betekent dat er aardig wat mensen meer dan één auto voor de deur hebben staan.