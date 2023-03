Opgefriste Volkswagen ID3 ook weer onder de 40k?

In april krijgen we een vernieuwde opgefriste en van een faceliftje voorziene Volkswagen ID3 bij de dealer. Maar wat mag dat kosten?

Sinds 2019 kennen we de Volkswagen ID3 inmiddels alweer. Hoog tijd voor een opfrisbeurt van de volledig elektrische Volkswagen. Wat strakkere looks, nieuwe technologie (die wel werkt?) en een opgeplust interieur.

Wat is er dan allemaal nieuw?

In april arriveert de voor het merk heel belangrijke auto met nieuw jasje bij de dealer. De Volkswagen ID3 is aardig succesvol en is goed ontvangen, maar er zijn altijd verbeterpunten. Een goed merk luistert naar zijn klanten en doet daar wat mee.

Dat betekent een paar kleine uiterlijke wijzigingen: zwarte strook onder voorruit weg, de zilveren lijst boven de voorruit is nu standaard en een hij heeft een nieuwe bumper voor. Van binnen zie je weinig verschil, maar het materiaalgebruik is verbeterd en het interieur is nu volledig diervrij.

De ID3 heeft twee losstaande displays. Een compacte 5,3-inch driver display bediend met touch-bedieningselementen op het multifunctionele stuurwiel en een groter 12-inch touchscreen dat het navigatiesysteem, telefoonfuncties, media, regelt, Assist Systems en voertuiginstellingen. Dit moet nu allemaal sneller werken.

Volkswagen ID3 onder de 40K?

De huidige Volkswagen ID3 is voor minder dan 40 duizend euro te koop. Lekker ruim onder de subsidiegrens en dat bekt toch ook lekker voor een EV. Minder dan 40k en toch een fatsoenlijk rijbereik en kwaliteit.

Met de facelift eind 2022 meldde het merk een prijsstijging van 6.000 euro. Vrij fors. Maar nu komen de eerste prijsberichten in de Duitse media los. Daar wordt toch een vanafprijs van minder dan 40 duizend euro genoemd! Goed nieuws, in ieder geval voor Duitsland.

Overigens wil dat niet zeggen dat de prijsverhoging van 6.000 euro van de baan is. In Duitsland staat een nieuwe basisversie op de planning onder de huidige modellen in het aanbod. Die moet dan dus goedkoper en bereikbaarder worden. Daarmee keert dan eigenlijk de eerder afgeschafte Duitse instapper weer terug. Niet onverstandig als de prijs van het model daarboven 6k omhoog is gegaan.

Nederland

De grote vraag is natuurlijk wat dat dan betekent voor de Nederlandse prijs? Kunnen wij de vernieuwde Volkswagen ID3 dan ook weer voor minder dan 40 duizend euro aanschaffen. We hebben het even nagevraagd bij de Nederlandse importeur. Een woordvoerder van Volkswagen Nederland laat weten dat de vanafprijs in Duitsland inderdaad 39.995 euro wordt.

We doen ons best om de prijs in Nederland ook zo laag mogelijk te krijgen, maar we hebben de prijzen nog niet vastgesteld. Begin april wordt de vernieuwde ID3 bestelbaar in Nederland. Je moet weten dat de specificaties niet helemaal overeenkomen met de Duitse uitvoeringen.

Nog geen concrete Nederlandse prijzen dus. Die gaan volgen begin april. De Nederlandse importeur vermeldt er nog wel even bij dat de vernieuwde Volkswagen ID3 in Nederland standaard met 7 jaar gratis onderhoud geleverd wordt. Dat hebben ze dan kennelijk in Duitsland weer niet. We zijn benieuwd of de vernieuwde Volkswagen ID3 ook in Nederland onder de 40k blijft.