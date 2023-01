Scooterhelm kopen? Pech gehad

Het kopen van een scooterhelm is makkelijker gezegd dan gedaan.

Al maandenlang kon je weten dat er op 1 januari 2023 een landelijke helmplicht geldt voor de (snor)scooter. Toch hebben veel bezitters van een tweewieler ervoor gekozen om te wachten met het aanschaffen van een helm. Niet slim, want een scooterhelm kopen is een moeilijke opgave geworden.

Retailers zien een enorme opmars in vraag naar een helm. De vraag is zo groot dat sommigen nee moeten verkopen, aldus het AD. Wellicht dat scooterrijders dachten dat ze nog wel even zonder helm konden rijden. Echter met name in de steden zitten handhavers en politie erbovenop. Op het niet dragen van een helm staat een boete van € 100, exclusief 9 euro administratiekosten.

Ondergetekende heeft in Rotterdam al met eigen ogen kunnen zien hoe die helmplicht uitpakt voor deelscooters. Want ook op deze tweewielers is een helm gewoon verplicht. Zwervende helmen bij omgevallen (of omgegooide) deelscooters lijkt het straatbeeld van 2023 te worden (zie foto). Mooi hoor..

Slimme ondernemers hebben natuurlijk groots ingekocht om aan de plotselinge vraag te voldoen. Echter is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Leveranciers kunnen door de populariteit niet altijd leveren. Meerdere scooterhandelaars hebben te maken met een wachtlijst bij de leverancier. Wie een (snor)scooter heeft en nog geen helm zal geduldig moeten zijn. Of stiekem rijden, met het risico op een fikse boete.