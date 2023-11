Verkiezingen: minder auto’s en meer groen

Woensdag zijn er landelijke verkiezingen, maar ook lokaal kun je stemmen over minder auto’s en meer groen.

Woensdag 22 november kunnen we kiezen voor een nieuwe Tweede Kamer. We hebben eerder al uitgebreid aandacht besteed aan wat er voor autobezitters/liefhebbers te kiezen valt. Maar ook lokaal staat er hier en daar nog wel wat op de planning.

Zo kiezen de kiezers in de gemeente Amersfoort naast een nieuwe landelijke vertegenwoordiging in een gelijktijdig referendum of ze het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente zien zitten.

Parkeerbeleid Amersfoort

Wat houdt dat nieuwe parkeerbeleid van Amersfoort dan precies in? Nou net als veel andere gemeentes moet ook Amersfoort bouwen bouwen bouwen. Ook daar zijn er te weinig huizen. Het aantal auto’s in de stad moet minder anders is daar geen plek voor.

Binnen de gemeente Amersfoort nemen het aantal geparkeerde auto’s op dit moment zo’n 200 voetbalvelden in beslag. Veel te veel vindt het college in de stad, daar kunnen beter huizen, groen en kinderspeelplaatsen zijn.

Oplossing

Het plan van de gemeente is redelijk simpel. Gewoon heel de gemeente betaald parkeren. Dus niet alleen het centrum van de stad, maar de hele gemeente. Dus ook in de dorpen Hoogland en Hooglanderveen bijvoorbeeld.

Dat zou dan in fases uitgerold moeten worden. Eerste de wijken rondom het centrum en dan de rest van de gemeente. Steeds een beetje verder naar buiten. Dat proces gaat jaren kosten, maar het resultaat is dat huishoudens met meerdere auto’s één vergunning krijgen en een tweede auto moet in een parkeerhub buiten stad of dorp.

Vanaf die nader te creëren parkeerhub mag je dan verder met fiets of OV. Hoe dat er allemaal precies uit moet gaan zien is nog niet bekend.

Waarom voor?

Voorstanders van het plan worden helemaal blij van meer groen, meer veiligheid en speelplekken voor kinderen. Wijken rondom de binnenstad hebben veel parkeerdruk van mensen die graag gratis parkeren net buiten het centrum. Zeg maar waarom alle steden het betaald parkeren gebied steeds verder uitbreiden.

Voorstanders zijn ook uit idealen voor. Want de auto hoort natuurlijk niet in de stad. En dan meteen in de hele stad betaald parkeren, want anders verschuift het probleem alleen maar.

Waarom tegen?

Tegenstanders vinden de plannen vaag. Wat gaan al die vergunningen kosten? En die parkeerhubs waar moeten die komen en wat gaat parkeren daar dan kosten. Een ander argument van de tegenstanders is dat in heel de gemeente betaald parkeren invoeren overdreven is.

Zo is er in de dorpen Hoogland en Hooglanderveen weinig sprake van een te hoge parkeerdruk. Ook het openbaar vervoer is in niet alle wijken en dorpen even goed dekkend.

Ja boeien, het parkeerbeleid in Amersfoort…

Leuk hoor zo’n “lokaal” bericht op ons favoriete blog over auto’s. Wat kan ons het schelen. Nou, dit gaan we de komende jaren in veel meer middelgrote steden zien. De ene stad kiest voor een milieuzone, de andere voor gemeentebreed betaald parkeren. Weer andere steden gaan allebei doen.

In de Gemeente Amersfoort mogen de bewoners in ieder geval aanstaande woensdag mee “beslissen” via een raadgevend referendum. Er kan voor of tegen het plan gestemd worden. Het referendum is raadgevend, niet bindend. Het referendum is pas geldig als vijfentwintig procent van de mensen tegen stemt. Maar ook dan kan de gemeenteraad de plannen gewoon in doorzetten en de uitslag negeren. Uitslag eind volgende week zo meldt RTV Utrecht.