Jongen van 17 in pyjama denkt dat hij Max Verstappen is

Een 17-jarige jongen uit Zoetermeer had een interessante zaterdagavond. Hij scheurde onder invloed van cannabis met 175 km/u door de stad…

Het weekeinde zit er weer op! Iedereen weer naar het werk en naar school, lekker opscheppen over de belevenissen van het afgelopen weekeinde. Een scholier in Zoetermeer heeft in ieder geval een sterk verhaal.

Die had namelijk een bijzondere zaterdagavond. Hij scheurde op hoge snelheid over de Europaweg in Zoetermeer langs een paar agenten. Niet super handig natuurlijk. Nog minder handig is een stopteken negeren en nog harder wegscheuren.

Achtervolging door Zoetermeer

De popo zette de achtervolging in en in zijn haast reed de 17-jarige meerdere malen door rode verkeerslichten en reed extreem hard. Op de Australiëweg tikte hij zelfs de 175 kilometer per uur aan… Voor de volledigheid, je mag daar maximaal 70.

Hij koos het hazenpad richting de provinciale weg, maar eenmaal daar aangekomen verloor de jongen de macht over het stuur. Daar kon de politie hem inrekenen.

Boevenpak

Zijn gestreepte boevenpak had hij al aan zien we op de foto. In zijn gestreepte pyjama is de 17-jarige snelheidsduivel meegenomen naar het bureau waar ook nog eens bleek dat hij onder invloed van cannabis was.

De auto is in beslag genomen, de jongen mocht in zijn pyjama meteen de nacht doorbrengen in de cel. Zijn verklaring: ik had midden in de nacht opeens zin om in de auto van mijn moeder te gaan rijden. De jeugd van tegenwoordig?

Fotocredit: Politie Zoetermeer