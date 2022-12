Hoeveel elektrische auto’s zijn er in jouw gemeente?

We moeten allemaal aan de elektrische auto, maar waar staan we op dit moment?

Vanaf 2035 moet elke nieuw verkochte auto in Europa een emissievrije auto zijn. Voor we zover zijn moet er nog wel heel wat gebeuren. Maar waar staan we op dit moment? Hoeveel elektrische auto’s rijden er eigenlijk al rond in ons land en hoeveel is dat op het totaal.

Almere de place-to-be

Dat vroeg energiebedrijf Zonneplan zich ook af en die zijn eens in de cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gedoken. En wat blijkt? Almere is de place-to-be, tenminste als je elektrische auto’s wil spotten. Maar liefst 16,2 procent van het wagenpark is daar al elektrisch.

Waar ze nog lang niet aan de elektrische auto toe zijn volgens dit onderzoek is in Limburg. Daar rijdt pas 1,5 procent van de auto’s op elektriciteit.

Absolute aantallen

Begin september stonden er in Nederland 306 duizend elektrische personenauto’s geregistreerd op een totaal wagenpark van bijna 9 miljoen auto’s. Ook als je kijkt naar aantallen in plaats van percentages rijden er de meeste EV’s in Almere. Met 41.761 elektrische auto’s scoort de stad in Flevoland twee keer zo hoog als nummer twee Breda en drie keer zoveel als Amsterdam.

Helemaal onderaan de lijst, waddeneilanden uitgezonderd, staat de gemeente Hattem in Gelderland. Daar rijden slechts veertien EV’s op een totaal van 1.337 auto’s.

Landelijk

Op landelijk niveau is op dit moment 3,4 procent van de geregistreerde auto’s een EV, aldus het elektrische auto onderzoek. Dat is één op de dertig auto’s. In acht gemeentes liggen de percentages minimaal twee keer hoger, naast Almere zijn dat Breda, Houten, Amersfoort, Tynaarlo, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Smallingerland.

Wat opvalt is dat in deze gemeentes toevallig ook allemaal grote leasemaatschappijen gevestigd zijn en dus een groot aantal elektrische auto’s geregistreerd.